Homenaje especial: Boca estrena una camiseta a 25 años de ganar su cuarta Libertadores

Los detalles de la camiseta homenaje que estrena Boca ante U Católica

Boca Juniors enfrentará este jueves 28 de mayo a Universidad Católica de Chile en La Bombonera en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores y lo hará con nueva indumentaria. El conjunto comandado por Claudio Úbeda utilizará una camiseta especial en homenaje al equipo que ganó el torneo en 2001 consagrándose bicampeón -la había conseguido en el 2000-, la cual fue presentada horas antes. La misma ya está a la venta para los hinchas y se conocieron todos los detalles.

Este cruce es uno de los más importantes del primer semestre del 2026 ya que el "Xeneize" necesita ganar sí o sí contra el elenco trasandino. Con un empate o una derrota como local, los del "Sifón" tendrán que jugar la Sudamericana después del Mundial 2026 ya que no tendrían chances matemáticas de seguir en carrera. El objetivo será ganar ante su gente y buscarán cumplirlo con la nueva indumentaria que recuerda a la que usaron los entonces campeones continentales.

La camiseta que Boca estrenará ante Universidad Católica de Chile en la Copa Libertadores

Boca estrena camiseta en un partido clave por la Libertadores ante la U Católica de Chile: los detalles

La nueva camiseta del "Xeneize" es muy similar a aquella que vistieron los bicampeones de América en 2001. Por supuesto, ya no luce el Quilmes como sponsor sino que Betsson es la principal marca en la franja amarilla debajo del escudo, el cual está en el medio. Por otro lado, Cetrogar decora las mangas y DirecTV estará debajo del número. A su vez, por encima del apellido de los futbolistas en la parte trasera del cuello está la leyenda "25 años, 2001" junto al logo del mapa del continente.

Los detalles de la nueva camiseta alternativa de Boca para 2026

En cuanto a la oficial para hombres tiene un valor de $169.999. Por otro lado, el short que acompaña a la mencionada vestimenta cuesta $79.999 y las medias $24.999. Además, la mencionada indumentaria para mujeres vale $149.999. La vestimenta para los niños, por último, está valuada en $119.999. En cuanto a la descripción en el sitio web de BocaShop -donde se puede comprar al igual que en Adidas-, está inspirada el inolvidable equipo que se coronó Bicampeón de América en el año 2001 en La Bombonera.

Qué necesita Boca para clasificar a octavos de la Libertadores

Si gana, clasifica sin depender de nadie.

Si empata o pierde, queda eliminado e irá a jugar los 16avos de final de la Sudamericana frente a algún equipo que haya salido segundo en su zona en dicho torneo. Es que, aunque empate, Cruzeiro pierda y lo iguale en puntos, el "desempate olímpico" (los resultados entre sí en ambos partidos) clasificarían igualmente al conjunto brasileño, que lo derrotó por 1-0 en Belo Horizonte y empató 1-1 en La Bombonera.

Cuándo juega Boca vs. Universidad Católica de Chile por la Copa Libertadores

El duelo entre el "Xeneize" y la "U" tendrá lugar el próximo jueves 28 de mayo en La Bombonera desde las 21.30. El colombiano Wilmar Roldán será el encargado del arbitraje y la transmisión que estará a cargo de la pantalla de Fox Sports y la plataforma Disney+ en su versión Premium.