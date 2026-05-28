Quebró una importante cadena de farmacias en medio de la crisis de Milei

Quebró una histórica cadena de farmacias.

En medio de la crisis económica producida por el gobierno de Javier Milei con sus medidas, la Justicia decretó la quiebra de una histórica cadena de farmacias que tenía locales en todo el país y ciento de trabajadores.

Este miércoles el Juzgado Comercial N° 23 declaró la quiebra de Energía y Vida de Argentina SA, la empresa controlante de la cadena de farmacias Dr. Ahorro. El pedido fue realizado por los propios dueños de la marca.

En ese sentido, el juez Federico Mármora hizo lugar al pedido de quiebra presentado por la propia empresa. Desde la firma sostuvieron que la presentación fue por "la imposibilidad material e irreversible de continuar su giro ordinario de negocios tras el cambio de normativa impulsado por el PEN y la prolongada recesión.

Además ordenó la inhabilitación definitiva de la fallida y por un año de sus administradores, la traba de inhibición general de bienes, la interdicción de salida del país del presidente Xavier González Zirión, la vicepresidenta Paula Repetto Erbitti y la directora Lorena Piccolo. También se determinó la clausura de los locales y la incautación de mercaderías, libros y bienes.

Qué pasará con los trabajadores de Farmacias Dr. Ahorro

La firma se instaló en el país en el 2022 y durante dos décadas consolidó un negocio con 47 sucursales en CABA, Córdoba, Mendoza y Salta, sin embargo, viene arrastrando problemas desde hace varios meses. En diciembre de 2025 la compañía despidió a 90 trabajadores y en abril de este año sólo abonó un 25 por ciento de los salarios.

Con el correr de las semanas fue cerrando sucursales y quedándose sin stock en otras. Los problemas siguieron hasta llegar al fin definitivo de todos los puntos de ventas y el despido de unos 240 trabajadores, llevando a unas 330 personas que quedaron en la calle por esta situación.

Los trabajadores, que ya venían reclamando por los despidos y las deudas salariales, ahora denunciaron que durante el fin de semana largo vaciaron varios locales y que al menos dos sucursales ya fueron publicadas en alquiler, marcando que no había vuelta atrás con el cierre.

Tras esto, los ex empleados movilizarán este jueves frente a la sucursal de Chacarita, ubicada en Av. Corrientes 6847, CABA en reclamo por los salarios adeudados, el proporcional de aguinaldo, vacaciones e indemnizaciones para el personal activo y para los despedidos en diciembre de 2025, así como la deuda previsional, así como la devolución de pertenencias personales retenidas tras el cambio de candados de los locales.