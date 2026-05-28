El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó este jueves la necesidad de que el Gobierno muestre empatía frente a la situación económica de millones de argentinos para no "validar lo que dicen los periodistas". Aun así, aseguró que Javier Milei será reelecto presidente en 2027, y consideró que la inflación interanual del próximo año descenderá al 20%.

“Nos dicen que mostremos empatía y si lo hacés validás lo que dicen los periodistas que son muy hábiles para instalar cosas”, afirmó el titular de Hacienda durante su discurso en el Latin American Forum, en el que dijo que le preguntan seguido cómo hace para "aguantar al periodismo porque es realmente increíble la distorsión que tratan de generar".

En este contexto, el funcionario insistió en su cuestionamiento a la prensa: “Mientras en el mundo se valora lo que se está haciendo, acá se encuentra una versión periodística que nada tiene que ver con la realidad. Esto es lo que está pasando”, enfatizó.

"Parece un chiste leer diarios y ver noticias de crisis. El EMAE (estimador de actividad del Indec) está en su récord histórico. No puede haber una divergencia más grande entre lo que se dice y lo que está pasando”, consideró, sin marcar que -dentro de ese indicador- sectores clave en la generación de empleo como la industria, el comercio y la construcción se encuentran en baja o estancados.

Al respecto, el ministro de Economía aseveró que el próximo año "será lo opuesto a lo que dicen los periodistas y el mercado. El año que viene será atípico porque la economía se va a llevar puesta a la política”. Y agregó: “Para mi, el 2027 será el año en el que más vamos a crecer y el presidente va a ganar cómodamente”.

El pronóstico de Caputo sobre la inflación y el valor del dólar

Por otro lado, sobre el fin de mes, Luis Caputo anticipó que espera que la inflación de mayo sea más baja que la de abril. “La inflación vuelve a estar a la baja. En abril fue de 2,6%, la más baja desde noviembre, y se espera que en mayo sea más baja aún”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.

Caputo subrayó que “las expectativas están ancladas y para los próximos doce meses se espera un 20%”, con lo cual “no se espera ningún cimbronazo”. “No hay ninguna razón para no pensar que la inflación será de 20%”, insistió el ministro.

Además, se refirió al valor del dólar y reconoció que habría más atraso cambiario si no fuera por la compra de reservas por parte del BCRA. "Si no estuviera el Banco Central comprando más de 100 millones de dólares por día, el dólar ya valdría 1.100 pesos", cerró.