Boeing aumenta la producción del 737 tras consultar con la FAA

Instalaciones de Boeing en Renton, Washington.

Por Dan ​Catchpole y Shivansh Tiwary

27 mayo (Reuters) - El presidente ejecutivo de ‌Boeing, Kelly ‌Ortberg, dijo el miércoles que la compañía va a aumentar la producción del 737 a 47 aviones al mes, frente a los 42 actuales, ​tras consultar ⁠con la Administración Federal ‌de Aviación (FAA).

"Ya estamos en ⁠marcha con el ⁠ritmo de 47 aviones, y deberíamos alcanzarlo en los próximos ⁠meses", declaró Ortberg en ​la Conferencia Anual de ‌Decisiones Estratégicas de ‌Bernstein.

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La empresa tiene como objetivo ⁠pasar a 52 aviones al mes a principios del año que viene, ​una ‌vez que Boeing inaugure una cuarta línea de producción del 737 en Everett, Washington.

"Creo que todo el ⁠mundo está pendiente de que alcancemos los 47 y los 52", señaló Ortberg.

La explosión de un panel en pleno vuelo en un 737 MAX casi ‌nuevo en enero de 2024 puso de manifiesto importantes problemas de calidad en la producción de la compañía estadounidense y ‌provocó un intenso escrutinio por parte de los clientes y ‌de la ⁠FAA, que limitó la producción del 737 ​a 38 unidades al mes.

La limitación se eliminó en octubre.

(Editado en español por Carlos Serrano)