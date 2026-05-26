Pentágono se enfrenta a SpaceX por alza de precios de Starlink durante la guerra con Irán

La ilustración muestra el logotipo de Starlink y la bandera de Ucrania

Cuando los drones kamikaze estadounidenses guiados por la red Starlink de Elon Musk comenzaron a obtener avances tangibles en la guerra ‌contra Irán, los altos cargos ‌de SpaceX llegaron a una conclusión: el Pentágono debería pagar más por el acceso a su red Wi-Fi por satélite.

Tras el inicio de la ofensiva, los ejecutivos de SpaceX se reunieron con funcionarios del Pentágono y argumentaron que estaban pagando unos 5.000 dólares por conexión por terminal, mientras que en la práctica usaban un nivel de servicio superior, con un valor cercano ​a los 25.000 dólares, ⁠según dos fuentes y documentos del Pentágono revisados por Reuters.

El desacuerdo sobre ‌el uso de Starlink en los drones suicidas LUCAS —un modelo ⁠estadounidense barato comparable al Shahed iraní, que ⁠puede sobrevolar una zona objetivo antes de lanzarse en picado para detonar al impactar— forma parte de las crecientes tensiones entre SpaceX y el Pentágono ⁠en los últimos meses, según entrevistas con cinco fuentes y los ​documentos.

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El Pentágono, que busca ayudar a los ciudadanos iraníes ‌a eludir los bloqueos de comunicaciones impuestos ‌por el Gobierno, también ha estado en desacuerdo con SpaceX sobre ⁠los precios de un plan para proporcionar a la población conexiones directas a los móviles con Starlink similares al servicio 5G, según dos de las fuentes.

Las disputas, de las que no se había informado antes, ponen de ​relieve la ‌creciente dependencia del Pentágono respecto a SpaceX, que está otorgando a Musk más influencia sobre un aspecto crítico de la seguridad nacional de Estados Unidos mientras SpaceX busca elevar sus ingresos de cara a una salida a bolsa en junio que podría ser ⁠una de las mayores de la historia.

A diferencia de los terminales Starlink para consumidores disponibles en tiendas, SpaceX vende al Pentágono una versión específica para uso militar llamada Starshield en virtud de un acuerdo de 2023.

Estos terminales pueden conectarse tanto a los satélites comerciales de Starlink como a una constelación independiente y más segura, también llamada Starshield, según una fuente.

SpaceX indicó que los drones LUCAS operan en ‌condiciones más acordes con su suscripción de nivel de aviación que con un servicio terrestre o de movilidad de menor precio.

Los funcionarios del Pentágono argumentaron que el precio de 25.000 dólares —una cuota mensual— está diseñado para aeronaves, no para drones que usan la conexión Starlink durante minutos u horas, según una fuente.

El ‌Pentágono, que estaba intensificando los ataques contra Irán, acabó aceptando pagar el aumento de precio propuesto por SpaceX, lo que casi duplicaba el coste de cada dron LUCAS. ‌Inicialmente, el Pentágono ⁠pagaba unos 30.000 dólares por unidad.

SpaceX no respondió a una solicitud de comentarios. El Pentágono se negó a comentar la ​información de Reuters y un funcionario del Pentágono afirmó en un comunicado que la sección responsable de la adquisición de los terminales, la Oficina de Comunicaciones Satelitales Comerciales, está trabajando para encontrar otros competidores.

(Editado en español por Carlos Serrano)