Sheinbaum confirmó que México alojará a la selección de Irán durante el Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este lunes que su Gobierno alojará a la selección de Irán en su país durante el Mundial 2026. La confirmación llegó luego de que el estado mexicano sepa de la negativa de Estados Unidos de albergar al seleccionado iraní. De esta manera, se instalarán en Tijuana, Baja California, con aval de la FIFA, para evitar problemas migratorios y de seguridad.

“Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar. Nos preguntaron si podían quedarse en México y dijimos que sí, sin problema”, afirmó en conferencia. Estados Unidos había negado la posibilidad de que el combinado iraní permaneciera en su territorio fuera de los días de partido, pese a que sus encuentros de fase de grupos se disputarán en ciudades estadounidenses.

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En tanto, Irán anunció oficialmente que obtuvo el aval de la FIFA para instalar su comitiva en Tijuana, Baja California, en lugar de Tucson, Arizona, donde inicialmente estaba previsto. El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, explicó: “Con este cambio, el problema de los visados se resolverá en gran medida”.. La FIFA aprobó el traslado del equipo de entrenamiento de Arizona a Tijuana, bajo criterios de seguridad, logística e infraestructura.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

Mundial 2026: dónde se instalará el seleccionado de Irán

La ciudad fronteriza fue elegida por su cercanía con San Diego y Los Ángeles, lo que facilita los desplazamientos hacia las sedes de los partidos. El Team Melli disputará sus dos primeros encuentros en Los Ángeles: el 15 de junio contra Nueva Zelanda y el 21 frente a Bélgica. Posteriormente, viajará a Seattle para enfrentar a Egipto el 27 de junio, y de esta manera cerrará su participación en la fase de grupos.

La delegación iraní permanecerá en México y cruzará a Estados Unidos únicamente para disputar los partidos, para evitar trabas migratorias. Funcionarios iraníes habían advertido que parte del personal aún no recibía autorización para ingresar a territorio estadounidense. Según medios locales, la delegación analiza utilizar aviones de la aerolínea estatal iraní para los traslados durante la competencia.

El contexto político es clave ya que Irán y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas en 1980 tras la crisis de los rehenes en Teherán. Asimismo, la decisión se produce en medio de tensiones derivadas de la ofensiva estadounidense-israelí contra la república islámica a finales de febrero.