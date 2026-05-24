River y Belgrano definen al campeón del fútbol argentino en el Torneo Apertura 2026

River y Belgrano definen al nuevo campeón del fútbol argentino en Córdoba.

River Plate y Belgrano de Córdoba juegan la gran final del fútbol argentino en el Torneo Apertura 2026, en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet y el liderado por Ricardo "Ruso" Zielinski se miden en busca del título, luego de haber avanzado a pura mística en las tres instancias anteriores de los playoffs.

Por un lado, el "Millonario" dejó en el camino a San Lorenzo por penales, a Gimnasia de La Plata (2-0) y a Rosario Central (1-0) en los mano a mano disputados en el Monumental. Por su parte, el "Pirata" eliminó a su archirrival Talleres como visitante en el Kempes (1-0), a Unión de Santa Fe (2-0 de local) y a Argentinos Juniors en La Paternal desde los doce pasos.

River vs. Belgrano: hora, TV en vivo y streaming para ver la final del Torneo Apertura 2026

El duelo será el domingo 24 de mayo a las 15.30 horas. La transmisión en vivo del encuentro en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, ambos del Pack Fútbol. El streaming online irá por Disney+, TNT GO, Telecentro Play y Personal Flow. El árbitro será Yael Falcón Pérez en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Si empatan, habrá una prórroga de 30 minutos, con dos tiempos de 15 cada uno. Si persistiera la igualdad, habrá definición por penales.

Las posibles formaciones de River y Belgrano en la final

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

River y Belgrano definen al nuevo campeón del fútbol argentino en Córdoba.

Las bajas de River y Belgrano para la final

River

Gonzalo Montiel : Padece un desgarro en el cuádriceps izquierdo . Se lesionó durante el partido de semifinales contra Rosario Central.

: Padece un . Se lesionó durante el partido de semifinales contra Rosario Central. Sebastián Driussi : Sufrió un esguince grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha por una fuerte infracción recibida.

: Sufrió un por una fuerte infracción recibida. Aníbal Moreno : Fuera de la convocatoria por un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha . Aunque intentó presionar para jugar, quedó descartado al menos en el once.

: Fuera de la convocatoria por un . Aunque intentó presionar para jugar, quedó descartado al menos en el once. Matías Viña : El lateral uruguayo sufrió un desgarro en el aductor derecho , mientras se preparaba para los compromisos internacionales de la semana.

: El lateral uruguayo sufrió un , mientras se preparaba para los compromisos internacionales de la semana. Agustín Ruberto: el centrodelantero juvenil sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en mayo.

Belgrano