Colombia, el último clasificado a octavos de final del Mundial con triunfo 1-0 ante Ghana

Los aficionados colombianos celebran en las gradas tras el partido contra Ghana

La ​selección colombiana de fútbol se quedó con el último boleto para los octavos de final del Mundial tras vencer el viernes a ‌Ghana por 1-0 gracias al ‌gol de Jhon Arias.

Colombia buscará el martes su pase a los cuartos de final ante Suiza, que el jueves ganó 2-0 a Argelia.

"Es muy importante, porque es un campeonato muy duro (...) la logística es matadora", dijo tras el partido el entrenador Néstor Lorenzo. "Los muchachos hicieron un partidazo. Por momentos nos metimos un poquito atrás, el juego nos llevó a eso, pero tuvimos para ​rematarlo seis o siete ⁠veces pero no pudimos".

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En el partido disputado en el Estadio Kansas City, ‌Ghana fue el primero en atacar con un potente disparo ⁠de Thomas Partey que salió muy cerca ⁠del poste derecho en el minuto uno.

La situación para ambas selecciones se complicó muy temprano por las salidas forzadas de jugadores importantes.

El delantero colombiano Jhon Cordoba ⁠fue sustituido a los ocho minutos por Luis Suárez al sentir ​una molestia muscular, y cinco minutos después el zaguero ‌ghanés Marvin Senaya también salió por ‌una lesión muscular y en su lugar ingresó Alidu Seidu.

Una de esas ⁠modificaciones tuvo su efecto en el marcador a los 14 minutos, cuando Suárez mandó un centro desde el sector derecho y Arias lo remató de volea en el área chica para poner en ventaja a Colombia, desatando ​la euforia de ‌los aficionados colombianos que llenaron las gradas del estadio.

"Es un sueño hecho realidad", dijo Gustavo Puerta. "Partido a partido lo hemos demostrado, este es un equipo que juega con el alma".

En el primer minuto de reposición de la primera parte, el portero Lawrence Ati ⁠Zigi evitó el segundo gol de Colombia al alejar con un manotazo el remate de cabeza de Johan Mojica tras centro enviado por Daniel Muñoz desde el sector derecho.

Ghana puso en peligro la portería de Colombia a los 53 minutos con un centro de Antoine Semenyo que cruzó toda el área sin que ninguno de sus compañeros lo pudiera rematar.

Colombia había aumentado su ventaja a los 56 minutos con ‌un remate de Díaz barriéndose en el área chica, pero el gol fue invalidado por una posición adelantada del delantero.

Dos minutos después, Díaz estrelló su disparo en el cuerpo del portero a pesar de quedar solo tras un pase de Gustavo Puerta en una jugada de contragolpe.

Zigi volvió a salvar su portería ‌a los 81 minutos al desviar en la línea de gol un remate de cabeza de Davinson Sánchez en un tiro de esquina.

En los últimos minutos del partido, ‌Colombia se adueñó del ⁠balón ocasionando que los aficionados empezaran a corear "ole, ole, ole", aunque ya no pusieron en peligro la portería de Ghana.

De ​esta manera, Colombia regresa a los octavos de final después de ocho años. En Rusia 2018 alcanzó esa fase, donde fue eliminada por Inglaterra en tanda de penales.

Con información de Reuters