Rusia bombardea Kiev en el ataque más mortífero de este año y deja al menos 30 muertos

Una mujer sostiene a un niño cerca de un edificio de apartamentos dañado durante un ataque con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

Rusia lanzó cientos de drones y decenas de misiles contra Kiev, la capital de Ucrania, en la madrugada del jueves, lo que provocó la muerte de al menos 30 personas, dejó ‌heridas a muchas más y causó daños ‌en unos 130 edificios, en el ataque más mortífero sufrido por la capital este año.

Múltiples explosiones sacudieron el centro de Kiev y resonaron por toda la capital a lo largo de la noche, mientras miles de residentes se apresuraban a refugiarse en los búnkeres y las estaciones de metro subterráneas. Enormes columnas de humo cubrieron el horizonte.

El número de víctimas mortales ascendió a 30 tras recuperarse tres cadáveres más de entre los escombros, según informó el servicio de emergencias de Ucrania. El jefe de la administración militar de la ​capital, Tymur Tkachenko, había indicado ⁠anteriormente que había 91 heridos.

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Anteriormente había advertido de que era probable que el número de víctimas aumentara, ‌ya que los equipos de rescate trabajaron durante toda la noche, rebuscando entre los ⁠escombros en busca de residentes atrapados.

Afirmó que los equipos que ⁠trabajaban en un lugar situado en un barrio periférico del este, en la margen izquierda del río Dniéper, habían recuperado cinco cadáveres, mientras que ocho residentes seguían en paradero desconocido.

"Los equipos de rescate trabajarán sin descanso ⁠hasta que se hayan retirado todos los escombros", escribió. "Por desgracia, es posible que aún se ​encuentren más víctimas".

La magnitud y el alcance de la destrucción en toda la ‌capital no tenían prácticamente precedentes, ni siquiera en ‌una guerra que ya cumple su quinto año. En mayo murieron veinticuatro personas en un ataque ⁠contra Kiev.

El presidente Volodímir Zelenski, que acortó su visita a Irlanda y regresó apresuradamente a su país, visitó el lugar donde un edificio residencial de nueve plantas quedó semidestruido. Atribuyó la destrucción, en parte, al incumplimiento por parte de los aliados de su promesa de suministrar sistemas de defensa aérea.

"Si nuestros socios hubieran cumplido ​sus promesas a ‌tiempo, creo que hoy podríamos haber salvado más hogares y vidas", dijo Zelenski, que parecía cansado y frustrado. "Lo único que pedimos a nuestros socios es, sencillamente, que hagan lo que hemos acordado. Ni siquiera pedimos más".

Más tarde, en su discurso nocturno por vídeo, Zelenski señaló que la cuestión de las defensas aéreas sería "uno de los resultados clave" de la cumbre de ⁠la OTAN que se celebrará la próxima semana en Turquía, al tiempo que reiteró su llamamiento para el desarrollo de defensas aéreas europeas.

"Si, claro está, la OTAN sigue significando algo para los aliados", añadió. "Europa debe contar con su propia capacidad suficiente para defenderse de todo tipo de amenazas, incluida esta: la de los misiles balísticos rusos".

Rusia lanzó 74 misiles y 496 drones durante la noche, según informó la Fuerza Aérea ucraniana. Yuri Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea, señaló que el número de misiles balísticos era inusualmente elevado y que la tasa de interceptación era ‌baja. Ucrania ha tenido que hacer frente a la escasez de misiles Patriot en los últimos meses.

El Ministerio de Defensa ruso, en una publicación de Telegram, afirmó que su "ataque masivo", en el que se utilizaron armas de largo alcance y alta precisión lanzadas desde el aire, tierra y mar, así como drones, había alcanzado instalaciones militares y energéticas, además de aeropuertos en Kiev y otras localidades.

Moscú dijo que los ataques eran una represalia por los ‌ataques con drones ucranianos contra Rusia. Kiev, que ha intensificado en las últimas semanas los ataques contra el suministro interno de combustible de Rusia, declaró que había alcanzado durante la noche una refinería de petróleo en la región rusa ‌de Nizhni Nóvgorod, donde ⁠el gobernador informó de que una persona había fallecido en un ataque contra una instalación industrial.

El Kremlin afirmó que los mandos militares rusos habían informado al presidente Vladímir Putin ​sobre los ataques rusos, y añadió que Moscú aumentaría la presión para alcanzar sus objetivos bélicos.

(Información adicional de Jekaterina Golubkova, Anna Pruchnicka, Anna Voitenko y Yuliia Dysa, así como de Andrea Shalal en Washington; edición de Daniel Flynn, Peter Graff, Ron Popeski, Andrew Heavens, Deepa Babington y Stephen Coates; edición en español de Paula Villalba)