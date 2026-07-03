El seleccionador croata arremete contra el "mal arbitraje" tras la derrota ante Portugal

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, antes del partido contra Portugal en el Estadio de Toronto, Toronto, Canadá

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalić, se mostró descontento con lo que calificó de "mal arbitraje" en la ‌derrota por 2-1 de ‌su equipo ante Portugal en el partido de dieciseisavos de final disputado el jueves, que supuso su eliminación del Mundial, aunque dijo que no quería utilizarlo como excusa.

A Portugal se le concedió un penalti tras una revisión del árbitro asistente de vídeo, que Cristiano Ronaldo transformó para empatar el partido ​antes de que ⁠Gonçalo Ramos adelantara a su equipo en el minuto ‌94.

El drama se produjo en los últimos instantes ⁠del tiempo de descuento, cuando Joško ⁠Gvardiol creyó haber empatado, pero la revisión reveló que el balón había tocado a Igor Matanović en su trayectoria, lo que ⁠supuso un fuera de juego de Gvardiol.

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"Fue un arbitraje ​muy malo", dijo Dalić a los periodistas, ‌afirmando que consideraba que a ‌su equipo se le deberían haber concedido más tiros ⁠libres.

"Pero Croacia ha perdido. No voy a buscar excusas", añadió el técnico de 59 años. "Podríamos haber ganado este partido antes".

Dalić señaló que su equipo no creó suficientes ocasiones en la ​primera parte ‌y que mejoró mucho en la segunda, pero que, en última instancia, la suerte que les había acompañado en los dos Mundiales anteriores se había agotado.

Croacia quedó subcampeona en 2018 y tercera en 2022, ⁠pero esta vez se irá sin medalla.

Probablemente también haya sido la última oportunidad del capitán Luka Modrić, de 40 años, de ganar el mayor trofeo de este deporte —y su último partido en el torneo—, tras haber sido el alma de Croacia durante muchos años.

"Bueno, probablemente este haya sido su último Mundial", dijo Dalić sobre ‌el centrocampista. "Y lamento que haya terminado así".

Pero, aunque se baja el telón de esta era del fútbol croata, Dalić afirmó que el futuro de la selección nacional es prometedor.

"No me preocupa el futuro de la selección croata", añadió Dalić. "Tenemos muchos jugadores jóvenes ‌que están llegando y algunos de ellos han demostrado hoy su calidad".

"Hemos llegado al final de una era maravillosa", añadió. "Y nos esperan ‌nuevos comienzos".

En cuanto ⁠a su propio futuro, Dalić, que ha dirigido a Croacia desde 2017, no dio ninguna pista.

"Dios ​sabe lo que pasará en el próximo Mundial, pero ya hablaremos de ello en Croacia", dijo.

Con información de Reuters