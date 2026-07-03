Portugal rinde un emotivo homenaje a Jota en Toronto en el aniversario de su fallecimiento

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Portugal contra Croacia

Cuando Portugal venció a Croacia en un vibrante partido del Mundial en Toronto, jugaba por algo más ‌grande que una plaza en ‌octavos de final: jugaba por Diogo Jota.

Tras el pitazo final, Cristiano Ronaldo encabezó a su equipo en una emotiva caminata hacia los aficionados de Portugal vistiendo el dorsal 21 de Jota. Fue un homenaje apropiado a un jugador que ha significado tanto para Portugal y cuya memoria el equipo ha ​llevado durante todo este ⁠torneo.

Jota, de 28 años, y su hermano André Silva ‌fallecieron en un accidente de tráfico en el ⁠noroeste de España cuando su Lamborghini ⁠se salió de la carretera y se incendió el 3 de julio del año pasado, un suceso que sumió a Portugal ⁠en el duelo y conmocionó al mundo del fútbol.

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Rubén Neves, ​amigo íntimo de Jota y centrocampista de la ‌selección portuguesa, lleva ahora el ‌dorsal número 21 con la selección. Besó una muñequera con ⁠el nombre del delantero del Liverpool mientras se ponía en pie para el himno; al final de este, la imagen de Jota se proyectó en la pantalla gigante, lo ​que provocó ‌vítores desde todos los rincones del estadio.

Ronaldo publicó en Instagram tras el partido una foto de grupo con el equipo en la que sostenía la camiseta. El mensaje decía: "¡Hemos ganado por nosotros, por Diogo y por Portugal!".

El ⁠seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, que ha descrito a Jota como "nuestra luz" y lo ha nombrado miembro honorario de la convocatoria para el Mundial, afirmó que la actuación de su equipo demostró lo que el jugador significaba para el conjunto.

"Varios símbolos hermosos de fuerza y energía, y de lo que Jota significaba para el equipo. Era alguien ‌que creía, y tenemos una responsabilidad con Diogo, y vamos a seguir haciéndolo", dijo a los periodistas.

La afición del estadio también puso de su parte.

Cuando el reloj marcó el minuto 21, se levantaron de sus asientos y desplegaron una pancarta con su imagen ‌y globos en los que se leía 21.

Al final, si hubo un jugador sobre el terreno de juego que personificó el dinamismo que ‌caracterizaba a Jota ⁠en los últimos minutos del partido, fue Gonçalo Ramos. Su gol selló el pase del equipo ​a octavos de final.

"Hablamos de él todos los días. Nos da fuerzas", dijo Ramos.

Con información de Reuters