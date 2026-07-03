Kicillof plantó su postura: las candidaturas deben definirse en las PASO

En momentos en que el gobierno de Javier Milei lanzó una nueva ofensiva para eliminarlas, el gobernador Axel Kicillof defendió la utilidad de las PASO como herramienta electoral y dejó en claro que ese debe ser el mecanismo para que el peronismo resuelva sus candidaturas. Lo dijo en dos oportunidades: en un encuentro en La Plata que reunió a la dirigencia del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y luego en una entrevista televisiva. Fue un mensaje por elevación al sector que responde a Cristina Kirchner, que presiona con la amenaza de un armado propio. En el entorno del gobernador creen que esa jugada apunta a negociar después un acuerdo desde una posición de mayor fortaleza. Al ratificar su postura sobre las primarias, Kicillof dejó claro que la definición de candidaturas deberá pasar por las urnas.

El gobernador encabezó un encuentro en la sede platense de La Patria es el Otro, del que participaron la vicegobernadora Verónica Magario y unos 70 referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), entre ministros, intendentes, legisladores provinciales y diputados nacionales. Hablaron representantes de cada sección electoral y el cierre estuvo a cargo de Kicillof, que dejó algunas definiciones que los intendentes esperaban escuchar. La principal fue que no está dispuesto a negociar las candidaturas con Cristina ni Máximo Kirchner, ni tampoco con Sergio Massa. Prefiere que los nombres surjan de las PASO o, si el Gobierno finalmente logra eliminarlas, de una interna partidaria. Con ese objetivo, les pidió a los suyos que fortalezcan el armado en cada distrito. La mayoría de los intendentes peronistas de la provincia está alineada con Kicillof, por lo que ese respaldo territorial podría resultar decisivo en una eventual disputa.

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Los intendentes alineados en el MDF temen que un acuerdo de último momento que vuelva a postergarlos en el armado final. Pero Kicillof buscó despejar las dudas en ese sentido, aunque instruyó a los dirigentes de su espacio de no entrar públicamente