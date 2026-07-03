Colapinto volverá a la F1 este fin de semana.

Después de la olvidable cita en el Red Bull Ring de Austria, Franco Colapinto se prepara para otro fin de semana de acción en la Fórmula 1, aunque en esta oportunidad se tratará de una fecha especial para Alpine. Y es que la base de la escudería francesa se encuentra en Enstone, cerca del mítico Circuito de Silverstone, donde esta semana se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña por la novena jornada del campeonato.

Con apenas 30 kilómetros entre la sede del equipo galo y el trazado británico, desde Alpine no tienen que llegar días antes a Silverstone y pueden disfrutar de estar un poco más de tiempo en su propia casa. De ahí que la escudería haya recibido a una figura del deporte inglés, que visitó las instalaciones y fue recibida por el piloto argentino, quien se quedó en la base como anfitrión de la invitada.

Se trata de Ellie Kildunne, la jugadora de rugby femenino que ganó el mundial del 2025 con la Selección de Inglaterra, que venció a Canadá en la final disputada en Londres. Conocida por ser una estrella del deporte de su país, la fullback se apersonó este miércoles en Enstone para dar una recorrida por la fábrica y adentrarse en el mundo de la F1 con visitas a los distintos departamentos que forman parte de la estructura de Alpine.

“Hoy Ellie pasó por nuestra fábrica de Enstone para ver de cerca el mundo de la Fórmula 1 y compartir sus experiencias como atleta de élite en la cima del deporte”, afirmaron desde el equipo en las redes sociales. Kildunne incluso participó de un encuentro con el grupo Women in Motorsport de Alpine, además de que mantuvo una charla con los empleados sobre el deporte de alto rendimiento.

Hacia el final de su visita, la rugbier mantuvo una charla con Colapinto, quien le explicó un poco sobre la exigencia de la F1 y cómo debe prepararse física y mentalmente para cada desafío. Cabe mencionar que Ellie también tuvo la oportunidad de probar el simulador y estará presente este fin de semana en Silverstone para apoyar al argentino y al equipo francés desde el garaje, donde será la gran invitada de honor.

Kildunne ha ganado varios títulos en rugby.

Horarios del GP de Gran Bretaña 2026 de F1

La próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Silverstone, donde se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña este fin de semana por la novena fecha. A continuación, los días y horarios: