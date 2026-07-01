El desafío de construir un frente amplio más allá del peronismo para enfrentar a Milei

El Partido Socialista festejó sus 130 años con un encuentro el fin de semana en el que participaron el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, en un panel para debatir la construcción de una alternativa electoral frente a la ultraderecha de Javier Milei. Las coincidencias que exhibieron durante el intercambio repercutieron luego en el escenario político y reavivaron un debate que ya asoma en el entorno de Axel Kicillof: si no debería priorizar una construcción más amplia que exceda al peronismo, hoy enredado en una discusión que parece interminable y con un sector dispuesto a obstaculizar, con todos los recursos a su alcance, el camino del dirigente que aparece como el candidato mejor posicionado. "Inevitablemente va a suceder la construcción de una alternativa a Milei", sostuvo Bianco durante el encuentro.

El acto en el Parque Lezama por el aniversario de la detención de Cristina Kirchner abrió una nueva ofensiva del sector alineado con la ex presidenta contra Kicillof. Entre otros gestos, CFK le envió un mensaje a un periodista para aclararle que el gobernador no es su candidato presidencial ni considera que sea el mejor postulante con el que cuenta el peronismo. Fue el corolario de una serie de intervenciones de dirigentes de La Cámpora y de otros aliados que apuntaron contra Kicillof desde distintos ángulos: por ser de izquierda o de derecha, por abrirse demasiado o por no hacerlo lo suficiente, por no visitar a Cristina con mayor frecuencia o por no colocar su libertad en el centro de su propuesta política.