Concluyen en Doha las conversaciones entre EEUU e Irán, centradas en el estrecho de Ormuz

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas.

Por Andrew Mills, Parisa Hafezi y ​Jacob Bogage

DOHA/DUBÁI/VIRGINIA BEACH, Estados Unidos, 2 jul (Reuters) - Irán y Estados Unidos concluyeron el miércoles una ronda de conversaciones indirectas sin que hubiera indicios de que hubieran avanzado hacia una paz duradera, centrándose ‌en cambio en cuestiones que, según afirmaron, ya ‌se habían resuelto cuando se anunció el acuerdo provisional hace dos semanas.

Fuentes familiarizadas con las conversaciones indicaron que los negociadores de ambos países pasaron dos días en Doha debatiendo el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y el desbloqueo de los fondos iraníes, dos cuestiones fundamentales del acuerdo inicial.

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La próxima reunión tendrá lugar tras los funerales del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, cuyo entierro está previsto para el 9 de julio, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar.

Las conversaciones de Doha dieron ​lugar a "avances positivos" en cuestiones relacionadas ⁠con el memorándum que puso fin a la guerra en junio y "se basaron en los resultados" ‌de una cumbre celebrada en Suiza, afirmó el portavoz del ministerio en una publicación en ⁠la red social X.

En Washington, el presidente de EEUU, Donald ⁠Trump, afirmó que ambas partes estaban avanzando en posibles límites al programa nuclear de Irán, la principal razón por la que inició la guerra junto con Israel en febrero. "La desnuclearización de Irán avanza a buen ritmo", ⁠dijo a los periodistas. "Han mantenido reuniones muy positivas, ya veremos".

Sin embargo, las fuentes indicaron que el ​programa nuclear no se abordó en las conversaciones, que fueron de carácter ‌técnico.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, dijo que ese ‌asunto se abordaría más adelante. "Obviamente, nos preocupa la cuestión nuclear; vamos a empezar a hablar de ⁠ello", dijo a los periodistas.

Los negociadores estadounidenses e iraníes mantuvieron reuniones por separado con mediadores de Qatar y Pakistán, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar.

El yerno de Trump, Jared Kushner, y el alto enviado estadounidense Steve Witkoff, desplazados a la región para lo que la Casa Blanca había calificado como conversaciones "de ​alto nivel", no ‌asistieron a las sesiones, según una fuente que habló bajo condición de anonimato.

El jefe de la delegación iraní, el viceministro de Asuntos Exteriores Kazem Gharibabadi, dijo que las conversaciones habían concluido. Ninguna de las partes indicó si habían logrado salvar alguna de sus diferencias.

¿QUIÉN CONTROLA EL ESTRECHO?

El acuerdo inicial prevé que Irán y Estados Unidos permitan la reanudación del tráfico marítimo a ⁠través del estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra circulaba una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado. Aunque el tráfico se ha reanudado parcialmente, la situación de esta estratégica vía navegable sigue sin estar clara y ambos países intercambiaron ataques el pasado fin de semana tras un ataque iraní contra un buque de carga.

Irán está decidido a conseguir el reconocimiento internacional de su control sobre el estrecho, aunque tenga que hacerlo por la fuerza, según afirmaron dos fuentes iraníes de alto rango, y ha reiterado en varias ocasiones ‌que aplicará peajes al tráfico marítimo a partir de mediados de agosto, una vez que expire el periodo sin peajes especificado en el acuerdo inicial.

Las declaraciones de Trump del miércoles restaron importancia a la posibilidad de una vuelta a la guerra total con Irán. "Creo que han avanzado mucho", dijo.

Los precios del petróleo cayeron a su nivel más bajo en cuatro meses tras las declaraciones de Trump, y los analistas revisaron a la baja sus previsiones ‌de precios por primera vez desde que comenzó la guerra.

Medios estatales iraníes informaron el miércoles de que un buque portacontenedores extranjero había encallado en aguas poco profundas fuera de la ruta marítima designada por las autoridades iraníes.

"El estrecho de Ormuz ‌sigue reabriéndose, pero de ⁠forma irregular, impredecible y sin total transparencia", señaló Vandana Hari, fundadora de la empresa de análisis del mercado petrolero Vanda Insights.

Varios países europeos se han ofrecido a ayudar a ​desminar el estrecho, pero el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, afirmó que no esperaba que su país participara, alegando la falta de voluntad de Irán para cooperar con otros países.

Con información de Reuters