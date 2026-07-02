Pochettino, técnico de EEUU, dice que Balogun no merecía la tarjeta roja

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina - Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EEUU - 1 de julio de 2026. Mauricio Pochettino y Malik Tillman celebran tras el partido

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, elogió la unidad de sus jugadores después de que ‌vencieran 2-0 a Bosnia ‌con 10 hombres el miércoles, pero criticó la expulsión de Balogun por un contacto "accidental" en el duelo de dieciseisavos de final.

La victoria fue la primera de Estados Unidos en una eliminatoria mundialista desde 2002 y les da el pase a los octavos de final, donde se enfrentarán a Bélgica.

"Es difícil describir lo que sentimos, ​porque creo que estuvieron ⁠increíbles, y no hay ningún partido fácil en el Mundial", ‌dijo.

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"Creo que la madurez del equipo es increíble ⁠por la forma en que estamos creciendo ⁠en las últimas cinco o seis semanas".

Balogun, que marcó su tercer gol del torneo poco antes del descanso, se perderá, sin embargo, ⁠el partido más importante de su carrera después de recibir ​una tarjeta roja por pisar el tobillo ‌de Tarik Muharemovic.

El seleccionador de Bosnia, ‌Sergej Barbarez, dijo que la decisión, confirmada tras una revisión ⁠del VAR, fue justa, pero Pochettino lo vio de otra manera.

"Eso nunca fue tarjeta roja. Viéndolo por televisión, nunca hubo intención de pisar al jugador", dijo en la rueda de prensa posterior ​al partido.

"Fue ‌una acción normal en el fútbol. Ocurrió por accidente y nunca fue intencional. Por eso, para mí, nunca fue tarjeta roja".

Pochettino dijo que Balogun estaba decepcionado y triste en el vestuario.

"Pero también está contento porque nos clasificamos. (...) Tiene ⁠que entender que este tipo de situaciones ocurren", afirmó.

"Espero que, desde luego, pueda volver a ayudarnos. Espero que pasemos a la siguiente ronda".

Pochettino se convirtió en el primer entrenador de la selección masculina de Estados Unidos en ganar tres partidos mundialistas, y cantó "Country Roads" con los hinchas en las gradas mientras abrazaba a jugadores y miembros del cuerpo ‌técnico tras el pitazo final.

Con Christian Pulisic como titular, Pochettino volvió al mismo once que utilizó en la goleada inicial por 4-1 sobre Paraguay, pero la nutrida defensa bosnia los mantuvo a raya hasta el umbral del descanso.

Hizo falta una pizca de fortuna para abrir el ‌marcador, con Balogun atento a un desvío para rematar con un disparo raso a la red.

Malik Tillman duplicó después la ventaja con un tiro ‌libre tras la ⁠tarjeta roja de Balogun para sellar la victoria.

"Fue increíble, Malik es un jugador increíble, con mucho talento", ​dijo Pochettino.

"Sabíamos que tiene ese talento para lanzar el tiro libre, (...) para hacer lo que hizo. (Estoy) muy feliz por él".

Con información de Reuters