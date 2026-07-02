El picantísimo cruce entre dos figuras de Telefe.

La Jugada, programa de Telefe Streams que conduce Fede Popgold, volvió a ser el escenario de un nuevo cruce entre Mica Viciconte y Daniela Celis, que en el pasado ya habían tenido una discusión bastante áspera.

En esta oportunidad, la primera de ellas le recriminó a la otra su forma de vestir para la ocasión, al portar una remera que se traslucía. Sin embargo, poca importancia le dio "Pestañela" y eso generó el enojo de la modelo.

Mica Viciconte y Daniela Celis volvieron a cruzarse en vivo.

El picante cruce entre Mica Viciconte y Daniela Celis

Tras quejas iniciales por su look, la exparticipante de Gran Hermano sostuvo: "Me tienen que mirar a mí, aparte que no se ve nada". Seguido a ello se enderezó, tiro el pelo hacia atrás y comenzó a moverse de lado a lado mientras decía en voz alta "divina, diosa".

"Al que está al lado tuyo no lo enfoquen todavía, está como que se le escapan los ojos igual. No quiero generar un aprieto", lanzó sin escrúpulos Fede. "No nene, es hombre de una sola mujer", señalaron al unísono tanto Daniela como Mica Viciconte. Aprovechando la intromisión de esta última, el conductor le preguntó: "¿Querés decirle algo?".

"Yo voy a ser super sincera, porque no puedo...", deslizó en un prinicipio, aunque fue interrumpida rápidamente: "Ya lo dijiste". "No, la gente quiere saber...", intentó proseguir, aunque fue en vano. "No, no quieren saber, hablen de GH pone la gente", expuso Celis. Tras ello, Viciconte retomó: "No, la gente quiere saber. Somos personas y personalidad diferentes...". "Yo no voy a responder nada, quiero que lo sepas", le achacó tajante la morocha.

"Dejame terminar entonces, lo que digo es...", continuó molesta, hasta que otra vez la cortaron. "¿Me das un mate Fede?", pidió la ex "hermanita" en voz baja, algo que terminó por enfurecer a su interlocutora: "Escuchame por lo menos, porque es una falta de respeto. Hay un tema de respeto con los compañeros, con todos los que estamos en la mesa, con gente con familia, marido, mujer. Hay que tener un poquito de cuidado a la hora de vestirnos, no hace falta mostrar al areolas".

Esta definición tomó por sorpresa al presentador. "Esa palabra es muy fuerte", dijo tras reirse. "Bueno, ¿las luces altas del auto te parece mejor?", bromeó la modelo. "Me gusta un poco más", asintió él. "Creo que se podrían esconder, hay unos protectores que te ponés y quedan bien. Si ya se ve divino", completó. "Igual tenés lindas areolas, yo las mostraría", le comentó Fede a "Pestañela". "Mica, escuchá. Me salieron tan caras, ¿y no las voy a mostrar?", rebatió Celis, para luego ponerse a bailar.