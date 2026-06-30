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La ONU enviará 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela y refuerza el operativo de rescate

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Continúan las tareas de rescate y de evaluación de la magnitud de la tragedia. El Gobierno venezolano informó al menos 1719 muertos y más de 5 mil heridos. ONU estimó que habría más de 50 mil desaparecidos. 

El terremoto en Venezuela ocurrido el 24 de junio pasado continúa generando repercusiones mientras las autoridades avanzan con la evaluación de los daños y las tareas de asistencia en las zonas afectadas. La ONU estimó en más de 50 mil los desaparecidos, mientras el Gobierno de Delcy Rodríguez informó al menos 1719 muertos y más de 5 mil heridos

Seguí minuto a minuto las últimas noticias, los reportes oficiales, cuántas personas murieron y las actualizaciones sobre los trabajos de rescate y recuperación. También, las tareas para la reconstrucción del país que fue devastado por este fenómeno. 

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