La ONU enviará 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela y refuerza el operativo de rescate

El terremoto en Venezuela ocurrido el 24 de junio pasado continúa generando repercusiones mientras las autoridades avanzan con la evaluación de los daños y las tareas de asistencia en las zonas afectadas. La ONU estimó en más de 50 mil los desaparecidos, mientras el Gobierno de Delcy Rodríguez informó al menos 1719 muertos y más de 5 mil heridos.

Seguí minuto a minuto las últimas noticias, los reportes oficiales, cuántas personas murieron y las actualizaciones sobre los trabajos de rescate y recuperación. También, las tareas para la reconstrucción del país que fue devastado por este fenómeno.

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Además de las novedades en tiempo real, esta cobertura incluirá información sobre la magnitud del sismo, las zonas más afectadas, las recomendaciones de los organismos de protección civil y las reacciones de gobiernos e instituciones internacionales frente a una de las emergencias más importantes que atraviesa el país en 2026.