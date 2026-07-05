Venezuela continúa enfrentando las consecuencias de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio. En un nuevo día de tareas de búsqueda y rescate, el número de víctimas fatales asciende a alrededor de 2.954, mientras que los heridos ya suman 16.592. Al mismo tiempo, continúa llegando ayuda desde distintas partes del mundo, con brigadas de rescate y personal médico enviados para asistir en la emergencia. Seguí minuto a minuto las últimas noticias, los reportes oficiales, cuántas personas murieron y las actualizaciones sobre los trabajos de rescate y recuperación. También, las tareas para la reconstrucción del país que fue devastado por este fenómeno.
Con pocas esperanzas de hallar más sobrevivientes, los muertos son casi 3.000 en Venezuela
En un nuevo día de tareas de búsqueda y rescate, el número de víctimas fatales asciende a alrededor de 2.954, mientras que los heridos ya suman 16.592.
Hace 1 hora
Con pocas esperanzas de hallar más sobrevivientes, los muertos son casi 3.000 en Venezuela
En un nuevo día de tareas de búsqueda y rescate, el número de víctimas fatales asciende a alrededor de 2.954, mientras que los heridos ya suman 16.592.
Al mismo tiempo, continúa llegando ayuda desde distintas partes del mundo, con brigadas de rescate y personal médico enviados para asistir en la emergencia.
Hace 1 hora
Un colegio en Caracas colapsó parcialmente: al menos un herido
Un área de salones del Colegio Agustiniano San Judas Tadeo, ubicado en Caracas, colapsó el viernes sin dejar víctimas fatales.
El incidente en el establecimiento, que se encuentra en el borde de un barranco, provocó la caída de escombros sobre pequeñas viviendas situadas en la parte baja, lo que provocó al menos un herido que fue trasladado a un hospital, según relataron residentes de la zona.
Hace 1 hora
Más de 15 mil personas se quedaron sin hogares
Más de 15.050 personas se quedaron sin vivienda tras los devastadores terremotos, de acuerdo con cifras oficiales recogidas por AP.
Muchas familias continúan fuera de sus casas, acampando en espacios públicos mientras esperan la inspección de sus viviendas para determinar si son habitables.
Hace 23 horas
Venezuela recibe a más rescatistas y los muertos ya son más de 2.900
Venezuela recibirá este fin de semana a más delegaciones internacionales de rescatistas y nuevos convoys de material humanitario. En paralelo, el gobierno de Delcy Rodríguez actualizó el dato de muertos a 2.954 y más de 16.000 heridos.
13:02 | 03/07/2026
Insólito: el FMI desembolsa solo 200 millones de dólares para reconstruir Venezuela
La presidenta interina informó que el FMI hará ese desermbolso para la recuperación de las zonas afectadas por los sismos, mientras aumentan las víctimas y avanzan las tareas de asistencia.
17:17 | 02/07/2026
Rescataron a Hernán Gil, el vigilante que estuvo ocho días bajo los escombros en Venezuela
Hernán Gil es uno de los sobrevivientes del doble terremoto que afectó a Venezuela la semana pasada. Los rescatistas lograron contactarlo el domingo pasado, y recién pudieron extraerlo de abajo de los escombros este mismo jueves, tras 114 horas de intensos operativos.
10:23 | 02/07/2026
La OMS advirtió que el número de muertes aumentará "de forma considerable"
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la cantidad de fallecidos contabilizados aumentará a medida que avance la búsqueda de desaparecidos.
07:00 | 01/07/2026
Terremoto en Venezuela hoy: cobertura minuto a minuto de la tragedia
Últimas noticias sobre el rescate de las víctimas: cuántas personas murieron y las tareas de reconstrucción. El minuto a minuto de la tragedia que enluta a un país.
Continúan las tareas de rescate y reconstrucción tras el brutal terremoto en Venezuela.
06:04 | 01/07/2026
Venezuela cumple una semana desde el doble terremoto y los muertos son casi 2.300
Continúan las tareas de rescate y de evaluación de la magnitud de la tragedia. El Gobierno venezolano informó al menos 2.300 muertos y 10.571 heridos. La ONU estimó que habría más de 50 mil desaparecidos.