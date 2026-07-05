Muy chic y originales: 3 diseños de uñas en tendencia para julio 2026.

Hay tres diseños de uñas muy chic y en tendencia que van a ser furor en julio 2026, según manicuras expertas. Si ya te aburriste de los diseños más clásicos, con colores lisos y típicos como rojo, negro, blanco y vía láctea, estos te pueden inspirar.

Todos ellos tienen un diseño original, algunos más minimalistas y otros más cargados, adaptables para todos los gustos. Julio es la época perfecta para experimentar con diseños llamativos, que no dejan de ser sofisticados. Según expertos de Cosmopolitan, estos van a ser los tres más usados esta temporada.

Los 3 diseños de uña en tendencia para julio 2026

1. Francesitas con rayas

Una de las opciones más elegantes son las francesitas con rayas, una versión renovada de la clásica manicura francesa que viene ganando protagonismo en redes sociales. En lugar de la tradicional punta blanca, incorpora líneas en distintos colores que aportan un toque moderno y divertido sin perder sofisticación. Es ideal para quienes buscan un diseño llamativo pero fácil de combinar con cualquier look.

Uñas en tendencia para este 2026.

2. Blue chrome

Otra tendencia que promete dominar julio es el efecto blue chrome. Las uñas cromadas siguen siendo una de las manicuras favoritas del año y, en esta versión, se combinan tonos de azul suave con un acabado metalizado que refleja la luz. El resultado es una manicura luminosa, fresca y muy elegante, perfecta para quienes prefieren diseños más minimalistas pero con un detalle diferente.

Uñas en tendencia para este 2026.

3. Estrellas

Para las amantes del nail art, los diseños con estrellas son una de las apuestas más originales de la temporada. Lejos de las versiones clásicas, las estrellas aparecen en distintos tamaños y formatos, con puntas alargadas, colores contrastantes y pequeños detalles decorativos que aportan textura. Es una opción ideal para quienes quieren unas uñas con personalidad y un toque creativo sin caer en diseños excesivos.