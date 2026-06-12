Strawberry Nails: así son las uñas en tendencia para este 2026, divertidas y originales.

Las Strawberry Nails (Uñas Frutilla) son la tendencia en uñas para este otoño-invierno 2026 que no te podés perder de experimentar. A diferencia de las uñas lisas, este diseño propone, como su nombre lo indica, un diseño inspirado en las frutillas.

Combina los mejores colores para uñas: rojo o fucsia, verde oscuro y blanco. Hay muchas formas diferentes de hacerte este estilo de uñas, pero una en particular se volvió viral en las redes sociales. Se trata de un diseño divertido que viene a romper con los estilos de uña clásicos, ideal si ya te aburriste de usar lo mismo que todas.

Uñas frutilla para este 2026: así son las Strawberry Nails.

"Hay algo muy nostálgico y divertido en las uñas de frutilla", afirma la manicurista de celebridades Brittney Boyce, en diálogo con Real Simple. "Transmiten esa energía suave y coqueta que estamos viendo en toda la moda actualmente: moños, telas transparentes, bailarinas. Son femeninas sin esforzarse demasiado".

Esta tendencia llegó de la mano del maximalismo, que propone looks con más color, personalidad y detalles. Las uñas de frutilla son el equilibrio perfecto entre lo extravagante, lo divertido y, sobre todo, lo alegre.

Uñas frutilla para este 2026: así son las Strawberry Nails.

Strawberry Nails: cómo hacerlas fácil en casa

Podés hacer las frutillas de color rojo o bien fucsia. Si elegís esta última opción, este estilo suele llevar una base rosa vibrante con pequeñas frutillas pintadas a mano o aplicadas con stickers, acompañadas por hojas verdes y algunos puntitos blancos que recrean el aspecto jugoso de una fruta recién cosechada.

La manicurista de celebridades Natalie Minerva recomienda utilizar el esmalte Strawberry Margarita de OPI, que considera "literalmente el tono perfecto para este diseño, y además tiene un nombre que le queda ideal".

Cómo hacerlas