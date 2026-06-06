Uñas pasteles: 3 ideas de diseños virales para este otoño-invierno 2026.

Las uñas en tonos pasteles van a ser la tendencia definitiva para este otoño-invierno 2026 y las manicuras expertas recomiendan tres diseños en particular. Estos tonos se caracterizan por ser suaves, femeninos e ideales para las que buscan tonos poco estridentes.

Desde el verde menta hasta el naranja tipo creamsicle y el rosa chicle, estas ideas de uñas pastel se llevan todas las miradas. Manicuras de Real Simple dieron a conocer cuáles van a ser los tres diseños más usados para este otoño-invierno 2026.

Los 3 diseños de uñas pasteles perfectos para este otoño-invierno 2026

01. Pasteles multicolor

Las uñas Skittles siguen siendo una de las tendencias favoritas, pero esta temporada se reinventan con una paleta de tonos pastel. La idea consiste en pintar cada uña de un color diferente, combinando rosas suaves, lilas, celestes, amarillos y verdes para lograr una manicura divertida, delicada y muy primaveral.

02. Flores retro

Si te gustan los diseños con un toque nostálgico, esta propuesta inspirada en los años 70 es para vos. Las protagonistas son las flores XL en colores pastel, acompañadas por detalles degradados y acabados con textura que le aportan profundidad al diseño. El resultado es alegre, llamativo y perfecto para quienes aman el nail art.

03. Verde menta

Entre todos los tonos pastel, el verde menta se destaca por ser una opción fresca y original. Llevarlo en todas las uñas crea una manicura simple pero con mucha personalidad, ideal para quienes buscan salir de los clásicos rosas o lilas sin perder la suavidad característica de los colores de primavera.

En qué formatos y largos de uña quedan bien

Los esmaltes en tonos pastel tienen una gran ventaja: favorecen prácticamente cualquier largo y forma de uñas. En uñas cortas, aportan un aspecto prolijo, fresco y elegante, ideal para quienes prefieren manicuras minimalistas. Los tonos como el rosa bebé, el lila y el celeste suave ayudan a crear un efecto delicado y luminoso.

En uñas medianas o largas, los colores pastel permiten jugar con diseños más elaborados, desde francesitas de colores hasta flores, degradados o nail art inspirado en la primavera. Las formas almendradas y ovaladas suelen ser las que mejor potencian este tipo de tonos, ya que refuerzan su estética romántica y sofisticada.

Por otro lado, las uñas cuadradas o squoval también combinan muy bien con los esmaltes pastel, especialmente si buscás una manicura moderna y versátil para usar todos los días. Sea cual sea la forma que elijas, estos colores son una apuesta segura para lograr un look suave, femenino y en tendencia.