Ladybug Nails: la tendencia más original en uñas para este 2026.

Las Ladybug Nails (Uñas Mariquita) es una de las tendencias más llamativas y divertidas en diseño de uñas para este 2026. Si ya te aburriste de las clásicas y querés innovar, estas uñas te pueden servir de inspiración.

Estas uñas, inspiradas en las mariquitas (vaquitas de San Antonio), aportan un toque lúdico y nostálgico a cualquier look. La tendencia se suma a la ola de diseños más creativos y personalizados que vienen ganando protagonismo este año. Según Juli Russell, embajadora de uñas de Sally Beauty en diálogo con Real Simple, los diseños inspirados en animales y elementos divertidos vienen creciendo desde hace varias temporadas.

“El verano pasado vimos uñas inspiradas en peces por todas partes, y ahora parece que las personas están apostando por diseños todavía más originales, como las uñas de gansos y las uñas mariquita. ¿Quién no necesita un poco más de fantasía en su vida?”, explica.

Las Ladybug Nails pueden adaptarse a distintos estilos y niveles de intensidad. Algunas personas optan por una única mariquita como detalle sobre una base neutra, mientras que otras eligen diseños más elaborados con dibujos en todas las uñas. Los colores protagonistas suelen ser el rojo, el negro y el blanco. En algunos casos también se suman pequeños detalles inspirados en la naturaleza, como flores o hojas verdes.

La tendencia puede ser tan minimalista como una manicura translúcida con una sola mariquita pintada en una uña. También puede incluir aplicaciones en relieve y diseños mucho más llamativos. “Todo vuelve a sentirse un poco más tierno, peculiar y guiado por la personalidad, en lugar de ser tan limpio o perfecto”, dice Russell. “Y las uñas son, sinceramente, el lugar ideal para jugar con esa tendencia”.

Ladybug Nails: cómo es la versión francesita

Para recrear esta versión, empezá con uñas largas de forma almendrada y aplicá una base rosa translúcida para conseguir un acabado suave y brillante. Si es en gel, mejor todavía, ya que ayudará a que dure más tiempo.

Después, utilizá un esmalte rojo intenso para crear una punta francesa fina y redondeada. Para dibujar las pequeñas mariquitas, colocá un punto negro pequeño para la cabeza y, debajo, un punto rojo brillante ligeramente más grande para el cuerpo.

Repetí el diseño en varios dedos y finalizá con una capa de brillo una vez que todo esté seco. Lo mejor de esta versión es que logra verse divertida y original sin perder elegancia ni sofisticación. La artista de uñas @nailsbypaular agregó un detalle extra con un pincel fino y esmalte negro para dibujar pequeñas líneas punteadas sobre algunas uñas, simulan0do el recorrido de los insectos.