Para las que se aburrieron de los clásicos: los 3 colores de uña raros en tendencia para este 2026.

Hay tres colores de uña poco convencionales que van a estar en tendencia para este otoño-invierno 2026. A diferencia de los más clásicos, como rojo, negro, blanco o nude, se trata de colores que muy pocas personas usan en las uñas.

Son ideales si querés innovar y apostar por colores diferentes. Las manicuras de celebridades llaman a este estilo "Ugly Nails" ("Uñas Feas") ya que son tonos turbios, apagados o con subtonos inesperados, explican manicuras expertas en diálogo con Real Simple.

Los 3 colores de uñas "raras" en tendencia para este otoño-invierno 2026

1. Rosa salmón

Este color es ideal para quienes jamás elegirían un rosa chicle, fucsia o baby pink. El rosa salmón mezcla tonos rosados y anaranjados para crear un color diferente y con personalidad. Si además se lleva con acabado jelly (gelatinoso y translúcido), el resultado es aún más llamativo.

2. Oliva glaseado

El oliva y el pistacho suelen ser favoritos de primavera y verano, pero la verdadera tendencia está en una versión más desgastada y lavada del verde oliva, combinada con un acabado glaseado. Según la manicurista de celebridades Mazz Hanna Hanna, es una elección totalmente inesperada para la temporada cálida. "Mientras la mayoría elige rosas, lilas y otros tonos florales, esta es una alternativa fresca y diferente que se aleja de las clásicas flores primaverales", afirma.

3. Beige holográfico

Este tono mezcla una base marrón con matices beige cremosos y un glitter multicolor que refleja la luz. "Es mi color favorito para cualquier época del año porque se adapta a cualquier ocasión. Me encanta especialmente para primavera y verano porque transmite alegría. Tiene la combinación perfecta: es elegante, suave y poderoso", explica la manicurista de celebridades Gina Eppolito.