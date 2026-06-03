Ugly Nails: así son las "Uñas Feas" que se pusieron de moda para este 2026.

Las Ugly Nails (Uñas Feas) son el nuevo estilo de uñas que, sorprendentemente, se volvió furor en las redes sociales y entre los manicuras de celebridades. Como su nombre lo indica, no se trata de uñas convencionalmente lindas, sino de diseños arriesgados, alocados y que se salen de lo hegemónico.

Esta tendencia apuesta por colores que muchas personas considerarían raros, apagados o incluso poco favorecedores para los tonos de piel. Justamente esa estética poco convencional es la que las convierte en uno de los diseños más comentados de 2026 y muy elegidos por personas que se aburrieron de los típicos colores y quieren experimentar otros.

Ugly Nails: los colores de "Uñas Feas" en tendencia para este 2026

1. Verde musgo brillante

Entre los tonos que lideran esta moda aparece el verde musgo brillante. Se trata de un verde terroso y húmedo que este año se actualiza con acabados brillantes y destellos luminosos.

"Pensá en un musgo elevado. Este puede ser el tono de esmalte 'feo' más alegre para la primavera y el verano. Me hace pensar en saltar sobre el pasto y me transmite energía mientras brilla bajo el sol", explica la manicurista de celebridades Gina Eppolito, en diálogo con Real Simple.

2. Amarillo mostaza intenso

Otro de los colores que gana protagonismo es el amarillo mostaza intenso. A diferencia del popular amarillo manteca, esta versión se presenta más saturada y con mayor personalidad. La manicurista de celebridades Mazz Hanna asegura que este tono es uno de sus favoritos para 2026. Según describe, sigue siendo alegre y luminoso, pero tiene un toque más atrevido.

3. Pasa de uva

Las uñas color pasa de uva también forman parte del fenómeno. Este tono mezcla marrón profundo con matices púrpura y remite directamente a la estética de los años noventa. Para quienes prefieren los brillos, otra alternativa es el beige holográfico. La propuesta combina una base marrón y beige cremosa con destellos multicolores que reflejan la luz.

"Es mi tono favorito para todas las estaciones porque se adapta a cada ocasión. Me encanta especialmente para primavera y verano porque transmite alegría. Este color tiene una combinación perfecta: es elegante, suave y poderoso", sostiene Gina Eppolito.

4. Azules desaturados

Dentro de los azules, la tendencia se inclina por las versiones desaturadas. Son tonos apagados que pueden acercarse al gris cemento o parecer un azul ahumado. Aunque se alejan de los clásicos azules vibrantes de los meses cálidos, logran un resultado inesperadamente atractivo. Por eso se convirtieron en una de las opciones más buscadas dentro de las Ugly Nails.