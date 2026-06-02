Lip Gloss Nails: el diseño de uñas que es furor en TikTok para este otoño-invierno 2026.

Las uñas Lip Gloss Nails son una de las más comentadas en las redes sociales para este otoño-invierno 2026. Desde que la actriz y cantante Selena Gómez fue vista en una alfombra roja usándolas, se convirtieron en una de las favoritas en TikTok y Pinterest.

Esta tendencia toma inspiración del brillo de los gloss labiales y lo traslada a las uñas. Como resultado se consigue una manicura muy femenina, sofisticada, delicada, translúcida, luminosa, con un efecto húmedo que le da un aspecto saludable y elegante.

A diferencia de los esmaltes completamente opacos, las Lip Gloss Nails dejan entrever ligeramente la uña natural. Y es por eso que logran un acabado sofisticado que combina con cualquier look y con cualquier ocasión.

Uñas Lip Gloss Nails: con qué color pintarlas

Los tonos más elegidos para recrear esta tendencia son los rosas suaves, nude rosados y colores blush. Sin embargo, la clave no está únicamente en el color de esmalte, sino en el brillo intenso que caracteriza al diseño.

En TikTok, miles de usuarios ya compartieron sus versiones de esta manicura. Su popularidad también se debe a que se adapta tanto a uñas largas como cortas y favorece a diferentes tonos de piel.

La diferencia de estas uñas con otros diseños similares

Las Lip Gloss Nails se ubican a mitad de camino entre las famosas Soap Nails y las Jelly Nails. Las tres comparten esa apariencia limpia y minimalista de las primeras, pero la diferencia es la transparencia y el efecto jugoso.

Además de verse modernas, tienen una gran ventaja, que es que ayudan a que las manos luzcan más prolijas y cuidadas. Incluso quienes prefieren diseños discretos pueden sumarse a esta tendencia sin renunciar a una estética natural.

Todo indica que durante el otoño-invierno 2026 seguirán ganando protagonismo en salones de belleza y redes sociales. Su combinación de brillo, delicadeza y versatilidad las convirtió en una de las manicuras más deseadas de la temporada.

Cómo pedirlas a tu manicura

Para pedírselas a tu manicura, lo ideal es solicitar una base rosa translúcida o color blush con acabado ultra brillante. También se recomienda optar por formas suaves, como las uñas ovaladas o almendradas, que potencian el efecto delicado y elegante de la tendencia.

Otra opción es llevar una foto de referencia para que la manicurista pueda replicar el acabado exacto. El objetivo es conseguir un efecto vidrioso y luminoso, como si las uñas estuvieran cubiertas por una capa de gloss.