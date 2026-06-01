Tuchel dice que el calor será un obstáculo en el Mundial, pero que Inglaterra puede llegar lejos

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Thomas Tuchel anuncia la convocatoria de Inglaterra

El ​seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dijo el lunes que el calor y la humedad serán obstáculos que habrá que superar, ‌pero que confía plenamente en ‌las capacidades de su escuadra, que puede llegar lejos en el Mundial,

Muchos de los jugadores tenían previsto volar a Miami el lunes por la tarde para participar en una concentración de aclimatación de 10 días antes del torneo.

A Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke y Eberechi Eze, del Arsenal, se les ha concedido más tiempo para ​recuperarse tras la ⁠derrota del sábado en la final de la Liga de Campeones ‌ante el París Saint-Germain en Budapest, por lo que ⁠retrasarán su salida.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También se espera que ⁠Dean Henderson, del Crystal Palace, que conquistó la Conference League la semana pasada, llegue más tarde y se pierda el partido amistoso contra ⁠Nueva Zelanda en Tampa el sábado. Los otros 21 jugadores, ​algunos de ellos de vacaciones en América y ‌el Caribe, se reunirán en West ‌Palm Beach.

"Cuando volví a conectar con los partidos y organicé ⁠nuestras sesiones de entrenamiento y reuniones para volver a conectar al equipo en Florida con lo que ya habíamos construido, vi mucha calidad", dijo Tuchel a la cadena Sky Sports. "Eso me dio al ​instante la ‌plena confianza y la ilusión de que podemos llegar muy lejos".

No obstante, Tuchel reconoció que el calor no beneficiará a Inglaterra tras una temporada de clubes larga y exigente.

"No estamos acostumbrados a este tipo de calor y humedad, ni ⁠siquiera a la altitud si jugamos en México. Habrá muchos retos en este Mundial. El calor es uno de ellos, pero ya estamos preparados", comentó.

"Conocemos la reacción individual de los jugadores ante el calor y contamos con estrategias de refrigeración. Hemos contado con la ayuda del equipo británico y de especialistas de todo el mundo para encontrar soluciones que ayuden ‌a los jugadores a adaptarse", indicó.

"Sabemos exactamente cuánto tiempo queremos exponerlos durante la pretemporada, el tiempo ideal que se debe entrenar al sol y que tampoco nos excedamos", agregó.

El calor abrasador fue una de las principales preocupaciones en la Copa Mundial de Clubes de junio-julio de 2025 ‌en Estados Unidos, donde expertos médicos y sindicatos de jugadores expresaron su inquietud por el estrés térmico, la deshidratación y la ralentización de los tiempos ‌de recuperación.

Tuchel dijo ⁠que Inglaterra no está poniendo excusas para el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. "Es ​un factor, pero no debe parecer que ya estamos poniendo excusas. Simplemente no nos favorece y es un obstáculo que hay que superar", dijo.

Con información de Reuters