Tendencias de moda de invierno 2026: cuáles son las prendas que llegan para junio (Foto: Pinterest)

Comienza junio, se acerca el invierno 2026 y empiezan a haber nuevas tendencias en la moda. Desde una estética que trae de nuevo los 90, hasta un boho chic más elegante, conocé todas las prendas que se imponen para enfrentar el frío con mucho estilo.

Vuelve el minimalismo de los 90 y el boho chic

En la temporada invierno 2026 pisará fuerte el minimalismo de los años 90s y la estética corporativa. Se imponen los tapados largos con líneas rectas, los blazers con hombreras marcadas y la continuidad de los pantalones sastreros, pero en otra paleta de colores más sobria: predominan el azul marino, el gris, el bordó y el total black.

El boho chic vuelve a pisar con fuerza en esta temporada de invierno 2026 (Foto: Pinterest)

Este estilo se impone porque son prendas atemporales que van bien en diferentes tipos de outfits, desde elegantes y formales hasta más casuales. Además, son perfectos para vestirse en capas y enfrentar los cambios de temperatura entre el frío de la mañana y las tardes soleadas.

También regresará boho chic, conocido como estilo bohemio, pero con un toque de modernidad para sumar elegancia. Se impondrán las blusas con volados, las transparencias —ya sea en polleras y tops— y los vestidos largos con estampados florales. Todo en tonos más oscuros.

La clave para un estilo bohemio es combinar texturas, especialmente prendas de movimiento con texturas más pesadas, como botas de caña alta y hasta camperas de cuero rectas.

¿Cuáles son los colores que serán tendencia en la temporada invierno 2026?

Durante el invierno 2026, continuará en tendencia la paleta de colores que comenzó a imponerse en el otoño. Se trata de una paleta que aporta la sensación de lujo silencioso. Así, en prendas de ropa, accesorios de lana, carteras y hasta zapatos, predominarán los siguientes colores:

Bordó o cherry red oscuro

Gama de marrones y colores ocre, especialmente el chocolate

Azul oscuro