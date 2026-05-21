Las uñas Winter Animal Print son la nueva tendencia del otoño-invierno y todo indica que llegaron para quedarse. Desde que algunas celebridades como la actriz Vanessa Hudgens fueron vistas usándolas, se popularizaron con fuerza en las redes sociales y todas quieren tenerlas.
El animal print es una tendencia clásica e instalada desde hace varios años en las prendas. Esta vez, se traslada a las uñas, pero no solamente en su forma más clásica, sino con una mezcla de uñas french (francesitas).
La nail artist de celebridades Zola Ganzorigt explicó en un video de Instagram cómo hizo la manicura francesa invernal para Vanessa Hudgens. Es una manicura francesa de tigre blanco, un diseño un bastante llamativo y salvaje.
Uñas Winter Animal Print: cómo son las que llevó Vanessa Hudgens
Semanas atrás, Vanessa había usado unas uñas al estilo leopardo con acabado cat eye, mientras que Hailey Bieber fue vista con unas animal print francesas. Ahora, Hudguens apostó por un diseño de tigre en blanco y negro que dio mucho de qué hablar.
Cómo hacerlas o pedirlas en el salón
Ganzorigt compartió el paso a paso para hacerlas. Lo ideal es que vayas con una manicurista que sepa hacer nail art, o bien que consigas stickers con estampado de tigre o bien uñas postizas compradas.
1. Limar y pintar la base
Primero, se deben limar las uñas para darle forma. Lo ideal es un estilo almendrado largo. Pedí que te apliquen un esmalte nude para crear la base.
2. Crear la francesita
Pedí la punta francesa profunda con un tono blanco plateado. El pincel del esmalte suele ser demasiado grueso para una línea precisa, así que pedí que utilicen un pincel finito.
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3. Agregá las rayas
Ganzorigt pintó a mano rayas horizontales irregulares estilo tigre sobre las puntas. Por supuesto, esto también debe hacerse con un pincel finito.
4. Por último, el brillo
Para terminar, la manicurista agregó un acabado con efecto cromado helado, perfecto para el invierno.