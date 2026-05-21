Anthropic está en conversaciones para utilizar los chips de IA de Microsoft, reporta The Information

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Anthropic se ve en esta ilustración

Anthropic está ​en conversaciones para alquilar servidores equipados con chips diseñados por Microsoft para satisfacer la creciente demanda de sus ‌servicios de IA, reportó ‌el jueves The Information, lo que supondría un importante impulso para los esfuerzos del gigante tecnológico en el desarrollo de sus propios chips.

Las negociaciones del creador de Claude para alquilar los chips aún se encuentran en una fase temprana y podrían no dar lugar a un acuerdo, según el informe, ​que cita a ⁠dos personas que hablaron con ejecutivos involucrados en las ‌conversaciones.

Microsoft y Anthropic no respondieron de inmediato a ⁠las solicitudes de comentarios de Reuters. ⁠Las acciones del desarrollador de Windows, que han bajado alrededor de un 10% en lo que va de año, subían un ⁠1% tras conocerse la noticia.

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Conseguir a Anthropic supondrá un ​gran logro para el impulso de Microsoft ‌de emular el éxito de ‌los chips personalizados de Alphabet y Amazon, que han ⁠creado importantes negocios alquilando procesadores inicialmente destinados al uso interno a empresas emergentes de IA.

La demanda de estos chips personalizados ha crecido a medida que las empresas buscan alternativas a ​los costosos ‌procesadores de IA de Nvidia, cuya oferta es escasa. Anthropic se ha convertido en un cliente clave para ellos al cerrar acuerdos con empresas como Amazon y Google.

Microsoft ha estado estrechando sus lazos con ⁠Anthropic en los últimos meses al integrar sus modelos en productos como el asistente de IA Copilot, a medida que se debilita su asociación de larga data con OpenAI y reduce su dependencia del desarrollador de ChatGPT.

La empresa presentó en enero la segunda generación de su chip de IA propio, "Maia 200", y herramientas de ‌software que apuntaban a una de las mayores ventajas competitivas de Nvidia con los desarrolladores.

Maia 200 está fabricado por Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, utilizando tecnología de fabricación de chips de 3 nanómetros, y emplea chips de memoria de gran ancho de banda, ‌aunque de una generación más antigua y lenta que los próximos chips "Vera Rubin" de Nvidia.

Microsoft ha equipado su chip con una cantidad ‌significativa de lo ⁠que se conoce como SRAM, un tipo de memoria que puede proporcionar ventajas de velocidad a ​los chatbots y otros sistemas de IA cuando atienden solicitudes de un gran número de usuarios.

Con información de Reuters