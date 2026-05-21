De qué trata y reparto de "The WONDERfools", la miniserie de 8 capítulos que es tendencia en Netflix

"The WONDERfools", disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

La locura del cambio de milenio y el pánico al efecto Y2K regresan a la pantalla, pero esta vez con capas de superhéroes y risas. Netflix estrenó a nivel global la producción surcoreana The WONDERfools, una propuesta de comedia y acción ambientada en el cierre de 1999 que le da una vuelta de tuerca completamente irreverente al género de los humanos con habilidades especiales. Esta historia se enfoca en un grupo de marginados sociales y vecinos caóticos que terminan con la responsabilidad de salvar a su pequeña ciudad del desastre.

Poderes torpes en "The WONDERfools"

La trama arranca en la ficticia ciudad de Haeseong con Eun Chae-ni (interpretada por Park Eun-bin), una joven de 27 años conocida en el pueblo como un auténtico disparate de persona. Al enterarse de que tiene una condición cardíaca terminal, y desesperada por cumplir su lista de deseos antes de morir, Chae-ni convence a sus amigos Kang Ro-bin y Son Kyung-hoon para que finjan secuestrarla y así pedirle un rescate a su adinerada abuela. Sin embargo, el plan sale terriblemente mal en un basurero local y ella fallece en el acto.

El giro sobrenatural llega cuando sus asustados cómplices llevan el cuerpo al vertedero, sin saber que el lugar está contaminado con residuos químicos y de laboratorio enterrados de forma ilegal. Al exponerse a estos componentes, Chae-ni resucita y los tres adquieren superpoderes absurdos, inestables y bastante incómodos, cuyo detonante está ligado directamente a sus propios defectos o debilidades del pasado:

Eun Chae-ni: desarrolla la capacidad de teletransportarse, pero con la condición de que solo se activa cuando su ritmo cardíaco se dispara, dejándola en lugares que no puede controlar.

Son Kyung-hoon: el mentiroso del pueblo recibe un castigo kármico; sus manos segregan un adhesivo superpotente que lo deja pegado a cualquier superficie en cuanto dice una mentira, y solo se despega cuando confiesa la verdad.

Kang Ro-bin: el gigante bonachón obtiene una fuerza sobrehumana, pero solo se activa cuando hieren sus sentimientos o recibe algunos insultos.

Lee Un-jeong: un reservado funcionario público recién llegado de Seúl, obtiene dotes de telequinesis y termina convirtiéndose en el "maestro" que debe ayudarlos a controlar sus caóticos dones para enfrentar a una organización de villanos con habilidades reales.

Equipo integrante de los WONDERfools. (Crédito de foto: Netflix)

Un nuevo género para la televisión coreana

Más allá de su perspicaz comedia y sus enredos temporales, The Wonderfools ha despertado un enorme interés en la industria del entretenimiento por su formato de miniserie. Esta estructura rompe con el molde tradicional de los k-dramas, que suelen extenderse más que eso. La apuesta por una narrativa más condensada, dinámica y de ritmo ágil ha atrapado a los espectadores que buscan maratonear y abre el camino a producciones surcoreanas con dinámicas de distribución mucho más globales y modernas.