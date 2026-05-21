Martín Menem sobre la interna: "Esto se resuelven en el vestuario, no a cielo abierto"

Menem le bajo el tono a la interna libertaria.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló de la interna en el Gobierno y sostuvo que se deben resolver puertas adentro, sin exposición mediática. Menem se refirió al tema luego de que el asesor Santiago Caputo expusiera que una cuenta troll que criticaba al Gobierno le pertenecía.

"En cualquier organización, equipo de fútbol, siempre surgen diferencias, a veces más marcadas, a veces menos marcadas. Pero soy de los que creen que cualquier tipo de situación se resuelve en los vestuarios, a cielo abierto nada, cerrado. A veces pasan este tipo de situaciones", dijo en diálogo con Radio Mitre.

Luego contó cómo fue la charla con Javier Milei sobre la interna "El mismo sábado le expliqué al presidente para mí pasó esto: se trata de un link de Instagram que lo envió alguna de las personas que colabora conmigo. Es un link de una noticia X de Instagram. Algún pícaro de por ahí lo subió y cualquiera que lo abra le va a aparecer que es de Martín Menem. Pero nada tiene que ver con esa cuenta", señaló.

"Si el presidente creyera eso, no estaría acá", agregó Menem en referencia a las acusaciones de Daniel "El Gordo Dan" Parisini quien lo acusó de mentirle al presidente.

La cuenta troll que desató el escándalo libertario

La polémica se originó alrededor de una cuenta anónima de X identificada como “Periodista Rufus”, que sectores cercanos a Caputo vincularon con el titular de Diputados. El conflicto escaló luego de que el asesor presidencial difundiera una captura que, según afirmó, conectaba el perfil con el entorno digital de Menem. A partir de allí, dirigentes y militantes libertarios comenzaron a cruzarse acusaciones en redes sociales.

La cuenta señalada había publicado críticas contra funcionarios y operadores alineados con Caputo y “Las Fuerzas del Cielo”, además de difundir información política antes de anuncios oficiales. En el oficialismo interpretaron el episodio como parte de la creciente disputa interna por el control político y comunicacional de La Libertad Avanza (LLA).

El caso también puso de manifiesto las tensiones entre el armado territorial encabezado por Karina Milei y los sectores ligados al asesor estrella del Presidente, que ganaron influencia dentro del Gobierno a través de la estrategia digital y comunicacional. Aunque públicamente buscan bajar el tono de la disputa, el enfrentamiento sumó un nuevo foco de conflicto dentro del oficialismo.