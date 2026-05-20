Ghana comienza los preparativos para el Mundial tras un mes de viajes del nuevo seleccionador Queiroz

FOTO DE ARCHIVO: El entrenador de la selección nacional de fútbol de Ghana, Carlos Queiroz, ofrece una rueda de prensa

Ghana ​comenzará esta semana en Gales sus preparativos para el Mundial, tras una odisea de un ‌mes del seleccionador ‌Carlos Queiroz, luego de su tardío nombramiento para dirigir al equipo en el torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

Queiroz, que participará en su quinto Mundial consecutivo, asumió el cargo en abril y ha pasado el último ​mes visitando a ⁠los jugadores en sus clubes, observando a los ‌posibles candidatos para la convocatoria definitiva ⁠de 26 jugadores e intentando ⁠aprender todo lo posible sobre el equipo.

El DT y los miembros de su cuerpo técnico han viajado ⁠a 12 ciudades, han visto 14 partidos ​y han estudiado el estado de ‌forma de 55 jugadores ghaneses ‌viendo videos de más de 200 partidos.

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El ⁠técnico de 73 años, que desde hace tiempo tiene fama de ser meticuloso en la preparación, ha tenido poco tiempo para conocer a sus ​jugadores, pero ‌comenzará a trabajar con el primer grupo que se incorpore a la concentración esta semana.

"Tenemos que poner en marcha la preparación adecuada: entrenamiento, dieta, nutrición, fisioterapia, forma física ⁠y los detalles de las jugadas a balón parado", dijo Queiroz en una entrevista publicada por la Federación de Fútbol.

"Es fácil decir: 'Quiero ganar el Mundial', igual que mucha gente quiere comprarse un jet privado", señaló. "Pero hay que estar dispuesto a pagar el precio ‌para hacer realidad esos sueños".

Ghana permanecerá en Gales durante 12 días y se enfrentará a la selección anfitriona en un partido amistoso en Cardiff el 2 de junio, tras lo cual partirá hacia su ‌concentración para la primera fase del Mundial, donde se enfrentará a Panamá, Inglaterra y Croacia en el Grupo ‌L.

Una selección de ⁠Ghana formada por jugadores locales y sub-23 se enfrentará este viernes en Puebla ​a México, uno de los coanfitriones del Mundial.

(Texto de Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; edición de Ken Ferris; editado en español por Daniela Desantis)