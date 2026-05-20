Cruz Azul y Pumas UNAM se enfrentan en final de fútbol mexicano después de 45 años

Cruz Azul y Pumas UNAM, dos de los clubes más populares del fútbol mexicano, disputarán, por tercera ocasión, el título de ‌campeón, después de 45 años ‌de no verse las caras en el partido final.

La "Máquina Celeste" de Cruz Azul y el club de la Universidad Nacional Autónoma de México no se enfrentaban en una final desde la temporada 1980-1981 cuando Pumas se consagró campeón. Dos años antes, el equipo celeste alzó el título tras derrotar a Pumas en la temporada 1978-1979.

Además, el partido enfrentará a dos técnicos ​mexicanos por primera vez ⁠desde hace 13 años cuando el América, dirigido por Miguel "Piojo" Herrera, ‌se coronó campeón del torneo Clausura 2013 tras vencer en ⁠la final al Cruz Azul que tenía ⁠como estratega a Guillermo Vázquez.

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“Es una gran oportunidad para las dos instituciones, en mi caso yo tengo una deuda muy grande con la institución. Como ⁠futbolista me tocó participar en cinco finales y hoy tengo ​una oportunidad grande de devolver todo lo que me ‌dio el club, este equipo tiene ‌todo para salir campeón”, dijo el director técnico interino de Cruz ⁠Azul, Joel Huiqui.

"Invitar a la gente a que nos acompañe el domingo para poder festejar la décima. Yo encantado de poder formar parte del proyecto para el siguiente torneo, pero lo más importante hoy es que ​la institución tenga ‌el título y poder sumar a las vitrinas", agregó el técnico de 43 años, que en abril fue designado interino en sustitución del argentino Nicolás Larcamón, y que al frente del equipo registra cuatro triunfos y un empate.

Cruz Azul va por su ⁠décimo título tras los ganados en las temporadas 1968-1969, México 1970, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1978-1979, 1979-1980, y en los torneos Invierno 1997 y Guard1anes 2021.

Por su parte, Pumas busca su octavo título tras los obtenidos en las temporadas 1976-1977, 1980-1981, 1990-1991, y en los torneos Clausura 2004, Apertura 2004, Clausura 2009 y Clausura 2011.

"Hay que estar tranquilos y prepararnos. Es una final complicada, difícil, pero creo ‌que con nuestros argumentos vamos a salir adelante y ojalá el domingo estemos celebrando con nuestra gente", dijo Efraín Juárez, quien fue designado director técnico de Pumas en marzo de 2025.

"Desde 2013 no había técnicos mexicanos disputando una final, me da mucha ilusión ver a otro mexicano al otro lado, que ‌también está con la ilusión y disputando un campeonato. Hoy la vida y el tiempo pone a dos técnicos mexicanos, y además jóvenes, peleando un campeonato, ‌es una locura", agregó ⁠el técnico de 38 años.

El primer capítulo de la final se jugará el jueves en el estadio Ciudad de ​los Deportes, donde Cruz Azul será local, y el partido de vuelta se disputará el domingo en el estadio Olímpico Universitario, sede de los Pumas. Ambos recintos se ubican en la Ciudad de México.

Con información de Reuters