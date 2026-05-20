Entradas para Karol G en Argentina 2027: precios y fecha de cuándo toca en River

Karol G vuelve a Argentina con gira internacional. (Crédito de foto: Felipe Orvi)

La escena musical se prepara para uno de los hitos más importantes. Karol G, la cantante colombiana que ha redefinido el alcance de la música urbana, desembarcará en Buenos Aires el próximo 5 de febrero de 2027 con su nueva gira mundial “Viajando por el mundo - Tropitour”. La cita histórica marcará el debut absoluto de la artista en el mítico Estadio River Plate, luego de dos años de haber celebrado con el público argentino en un formato de escala verdaderamente internacional.

Compra de entradas para su show en River Plate

Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma oficial All Access. La preventa exclusiva para clientes Mastercard de Banco Nación inició el miércoles 20 de mayo a las 12:00 horas, con la posibilidad de financiar los tickets en hasta 6 cuotas sin interés. Por su parte, la venta general comienza el jueves 21 de mayo a las 12:00 horas con todos los medios de pago y opción de 3 cuotas sin interés con la misma tarjeta.

El público argentino ya la adoptó de forma incondicional debido a su autenticidad y a sus mensajes de empoderamiento y superación. Al mostrarse cercana y promover el orgullo por las raíces, cada visita genera acampes, euforia y una emoción colectiva que confirma que su debut en River será una celebración histórica.

Karol G en River Plate. (Crédito de imagen: Dale Play)

Carolina Giraldo, más conocida como Karol G

Carolina Giraldo Navarro, conocida mundialmente como Karol G, es una de las artistas más escuchadas e influyentes del mundo. Con más de 117 mil millones de reproducciones y un premio Grammy, la colombiana ha trascendido fronteras y ha unido a una región. Su regreso a Argentina se da en un momento de absoluta plenitud artística, respaldada por el lanzamiento de su álbum de 2025, TROPICOQUETA, que debutó en el primer puesto de Billboard. El concepto de este nuevo tour traslada al directo la esencia festiva de su última producción, recorriendo ritmos como el merengue, la bachata, la cumbia, la salsa y el reggaetón.

La verdadera magnitud del fenómeno de Karol G radica en la profunda conexión emocional que ha construido con sus seguidores en toda América Latina. Su trayectoria está marcada por la resiliencia y la conquista de espacios históricamente dominados por hombres, convirtiéndose en la primera artista latina en encabezar el famoso festival estadounidense Coachella.