La junta de Trump para Gaza informa de un "déficit" de financiación e insta a acelerar los desembolsos

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en la reunión inaugural de la Junta de la Paz en el Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington, D.C.

La "Junta de Paz" del presidente de Estados Unidos señaló en un informe que es urgente reducir la brecha entre los compromisos de financiación y los desembolsos para el plan ‌de reconstrucción de Gaza de Donald Trump, ‌y ha advertido de una posible crisis de liquidez en un plan cuyo costo se estima en 70.000 millones de dólares.

Trump creó la "Junta de Paz" para supervisar su ambicioso plan destinado a poner fin a la guerra de Israel en Gaza y reconstruir el territorio devastado.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha reconocido a la junta, aunque muchas potencias importantes no se han sumado a los principales aliados de Washington en Oriente Medio y a algunos Estados medianos y pequeños a la hora de firmar.

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Reuters informó en ​abril que la junta solo había ⁠recibido una pequeña parte de los 17.000 millones de dólares prometidos por los miembros para Gaza, ‌lo que impedía al presidente seguir adelante con su plan.

La junta desmintió ese informe, ⁠afirmando en un comunicado que se trataba de una "organización centrada ⁠en la ejecución que solicita capital según sea necesario" y que "no hay restricciones de financiación".

LLAMAMIENTO PARA UN DESEMBOLSO MÁS RÁPIDO

En un informe del 15 de mayo dirigido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al ⁠que Reuters tuvo acceso el martes, la junta señaló que "debe cerrarse con urgencia la brecha ​entre el compromiso (con la Junta de Paz) y el desembolso".

"Los fondos comprometidos pero ‌aún no desembolsados representan la diferencia entre un ‌marco que existe sobre el papel y uno que da resultados sobre el terreno para la ⁠población de Gaza", añadió.

La junta también instó a los países y organizaciones que no forman parte de la Junta de Paz a que contribuyan sin demora a la reconstrucción de Gaza.

El informe no indicaba cuánto dinero se había recibido ni cuál era la magnitud de la brecha, aunque sí señalaba que la cantidad ​prometida seguía siendo de ‌17.000 millones de dólares. La Junta de Paz no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En una declaración a Reuters, un funcionario de la Junta de Paz afirmó que la junta había sido constante a la hora de instar a los Estados miembros de la ONU y a las organizaciones internacionales a cumplir sus compromisos y aportar fondos para la ⁠reconstrucción de Gaza. No se refirió a la diferencia entre los compromisos de financiación con la Junta de Paz y los desembolsos.

Se espera que Nickolay Mladenov, el enviado de Trump ante la Junta de Paz para Gaza, entregue detalles al Consejo de Seguridad sobre el informe el 21 de mayo, indicó el funcionario.

Estados Unidos, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar se encuentran entre los Estados que han prometido fondos a la Junta. Otros son Marruecos, Uzbekistán y Kuwait.

A pesar del alto el fuego de octubre, Hamás se niega a deponer las armas ‌e Israel ha mantenido tropas en una zona amplia de la Franja de Gaza, al tiempo que sigue llevando a cabo ataques aéreos.

En su informe, la Junta señaló que el 85% de los edificios y las infraestructuras de Gaza habían quedado destruidos y que sería necesario retirar unos 70 millones de toneladas de escombros.

Reuters informó el 15 de mayo que Estados Unidos estaba considerando pedir a Israel que destinara parte de los fondos fiscales ‌que retiene a la Autoridad Palestina a la Junta de Paz para financiar la reconstrucción.

Muchos Estados se muestran reacios a financiar la reconstrucción de Gaza a través de la junta de Trump por cuestiones de transparencia y supervisión, y ‌preferirían financiar los esfuerzos a ⁠través de instituciones tradicionales como las Naciones Unidas, afirman funcionarios europeos y asiáticos.

Según los estatutos de la junta, los Estados miembros tendrían un mandato limitado a tres años, ​a menos que paguen 1.000 millones de dólares cada uno para financiar las actividades de la junta y obtener la condición de miembro permanente. No está claro si algún Estado ha abonado dicha cuota.

Con información de Reuters