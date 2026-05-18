Advocaat convoca a la misma selección de Curazao para su debut mundialista

Imagen de archivo del seleccionador de Curazao, Dick Advocaat, antes del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, Washington, D.C., EEUU.

El seleccionador ​de Curazao, el veterano Dick Advocaat, dio a conocer el lunes la lista de 26 convocados para el Mundial, sin ‌introducir cambios respecto a ‌la escuadra que disputó unos amistosos en marzo, apostando por la estabilidad una semana después de reincorporarse al cargo.

El equipo estará liderado por Leandro Bacuna, de 34 años, y cuenta con jugadores de clubes de 10 países diferentes, aunque casi la mitad de la plantilla milita en equipos neerlandeses.

Curazao es un país autónomo dentro ​del Reino de ⁠Países Bajos, con una población de algo más de 150.000 habitantes ‌y una superficie cercana a los 450 kilómetros cuadrados, y ⁠todos sus jugadores tienen la nacionalidad ⁠neerlandesa.

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Todos nacieron en Países Bajos, salvo el exdelantero del Manchester United Tahith Chong, de 26 años, que fue exinternacional juvenil neerlandés y nació ⁠en Willemstad, la capital de Curazao.

El arquero titular, Eloy ​Room, que ahora juega en la segunda división ‌del fútbol profesional de Estados Unidos, ‌es el miembro más veterano de la plantilla con 37 ⁠años, mientras que Arjany Martha es uno de los más jóvenes, con 22. Martha es un exprodigio del Ajax de Ámsterdam, que esta temporada ha descendido de la League One con el ​Rotherham United.

Curazao ‌debutará en el Mundial, y Advocaat, de 78 años, se convertirá en el entrenador de más edad de la historia de la competición.

Tras asegurar la sorprendente clasificación de Curazao en noviembre, Advocaat dimitió como entrenador en febrero ⁠porque su hija estaba gravemente enferma. No obstante, fue recontratado la semana pasada después de que su sucesor, Fred Rutten, dimitiera en medio de supuestas presiones por parte de los jugadores.

La nación caribeña está encuadrada en el Grupo E del Mundial, donde se enfrentará a Alemania en Houston el 14 de junio, a Ecuador en Kansas City el ‌20 de junio y a Costa de Marfil en Filadelfia el 25 de junio.

Antes de partir hacia la fase final, disputará partidos amistosos de preparación contra Escocia en Glasgow el 30 de mayo y contra Aruba en Willemstad el 6 de junio.

Plantilla:

Arqueros: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV ‌Venlo), Eloy Room (Miami FC)

Defensas: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Juriën Gaari (Abha), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Roshon van ‌Eijma (RKC Waalwijk),

Centrocampistas: Juninho ⁠Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (Den Bosch), Arjany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC ​Waalwijk)

Delanteros: Jeremy Antonisse (Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (Beveren).

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)