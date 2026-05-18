Los jugadores y grandes figuras que se pierden el Mundial 2026 por lesión: la lista completa

La lista de lesionados que se pierde la Copa del Mundo.

Como en cada mundial, hay jugadores que a último momento tienen la desgracia de quedarse sin disputar la Copa del Mundo. Un golpe al corazón de cada futbolista, que tiene como sueño máximo en su carrera poder representar a su país en el campeonato más importante de todos que se juega cada cuatro años. Pero, ¿quiénes son los jugadores que se quedan sin Mundial 2026 por lesión?

Una de las razones más comunes por las que suelen haber bajas en los mundiales son las lesiones. Algo que no puede ser evitado muchas veces y que tiene un gran componente de azar. Y esta copa no será la excepción a la regla en este ámbito, por lo cual algunos jugadores deberán ver por televisión el torneo, representando en algunos casos difícil de suplir esa ausencia.

Qué jugadores no podrán jugar la Copa del Mundo 2026 por lesión

Rodrygo (Brasil)

La ausencia del delantero de Real Madrid es quizás la más representativa de la lista hasta ahora. Bicampeón de la UEFA Champions League y uno de los atacantes más peligrosos del mundo, conformó durante buen tiempo una gran dupla con Vinicius Junior, por lo que puede ser un jugador difícil de reemplazar. Sufrió una rotura de ligamentos cruzados y rotura del menisco externo de la rodilla derecha el pasado 2 de mayo.

Joaquín Panichelli (Argentina)

La lesión de Panichelli golpeó duro en el seno de la Selección Argentina.

El delantero surgido de River y que milita en el Racing de Estrasburgo de la liga francesa sufrió la rotura de ligamentos de su rodilla derecha el pasado 26 de junio, cuando entrenaba para los amistosos que disputó la Selección Argentina frente a Mauritania y Zambia. Peleaba por ser el tercer nueve de la lista de Lionel Scaloni contra el "Flaco" López, teniendo en cuenta que corría por detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Juan Foyth (Argentina)

El defensor surgido de Estudiantes de La Plata se perderá el Mundial 2026 por la rotura del tendón de aquiles izquierdo el pasado 24 de enero. Fue campeón del mundo en 2022 y es el capitán de Villarreal de España, por lo cual pese a correr desde atrás, tenía chances de ser convocado, al brindarle al entrenador polifuncionalidad, por poder desempeñarse tanto de zaguero central como de lateral.

Joaquín Piquerez (Uruguay)

Joaquín Piquerez es una lesión que complica en Uruguay.

Una baja más que sensible para la selección que dirige Marcelo Bielsa. Piquerez se rompió los ligamentos en el tobillo derecho el pasado 30 de marzo, en la disputa de la pelota durante un encuentro de Uruguay frente a Inglaterra. El defensor de Palmeiras es considerado por muchos el mejor lateral izquierdo de Sudamérica y su reemplazo pasará por colocar a Maxi Araujo (de gran nivel en Sporting Lisboa) en esa posición o Mathias Olivera (Nápoli de Italia).

Jack Grealish (Inglaterra)

El "Pirata" no pudo ser convocado por Thomas Tuchel para este mundial debido a que sufrió una fractura de estrés el pasado 28 de enero con el Everton cuando disputaba un partido por la Premier League frente al Aston Villa. Fue operado el 9 de febrero y eso le impide jugar por el resto de la temporada, incluyendo la Copa del Mundo. Su posición generalmente es de extremo izquierdo.

Hugo Ekitike (Francia)

Ekitike es otro que no puede estar.

El delantero de Liverpool sufrió una lesión en el tendón de aquiles de su pie derecho cuando jugaba el partido de vuelta de Champions frente a PSG. Estará afuera durante 9 meses y por lo tanto se perderá la Copa del Mundo con Francia, una selección que tiene variantes en la zona de ataque pero que no dejaba de tener en este punta una gran alternativa.

Estevao (Brasil)

El delantero surgido de Palmeiras y que actualmente milita en el Chelsea de Inglaterra sufrió una lesión muscular y es otra baja importante para el combinado de Carletto Ancelotti, que sufrió varias bajas en la zona delantera. Aunque también cuenta con variantes en esa posición, pero no deja de ser una de las grandes promesas que tiene el fútbol de ese país.

Xavi Simons (Países Bajos)

El atacante del Tottenham Hotspur es una de las figuras que tiene el conjunto de la Selección de País Bajos y se queda afuera del Mundial 2026 tras sufrir la rotura ligamentaria de su rodilla derecha en un encuentro por Premier League frente a Wolverhampton. Una baja importante no solo para la selección, sino para su equipo en Inglaterra, quien será difícil de reemplazar.

Takuni Minamino (Japón)

Es una de las figuras de la Selección de Japón y sufrió la rotura del ligamento interior de la rodilla izquierda, lo que lo deja sin chances de disputar este certamen. El trágico suceso ocurrió en diciembre del año pasado, cuando disputaba un partido con el Mónaco frente al Auxerre.

Fermín López (España)

Fermín López se lesionó en Barcelona.

Fermín López se pierde el Mundial 2026 con la Selección de España después de que las pruebas médicas confirmaran que sufre una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, una lesión que le obligará a realizarse una intervención quirúrgica.