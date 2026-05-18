Cómo salir de noche en invierno linda, abrigada y sin pasar frío

Salir de noche en invierno no tiene por qué ser una lucha entre el frío afuera y el calor adentro.

El invierno no es excusa para quedarte en casa cuando tenés ganas de salir a tomar algo con amigos, ir al teatro o simplemente caminar por un barrio lindo. El verdadero desafío no es encontrar el plan, sino armar un look que te mantenga abrigada en la calle pero que no te asfixie adentro del bar o restaurante. La clave está en las capas, los tejidos inteligentes y los accesorios correctos. Acá te contamos cómo lograrlo sin sacrificar estilo ni comodidad.

Las tres capas infalibles para sobrevivir al frío nocturno sin sacrificar estilo

La técnica de las capas es tu mejor aliada. No se trata de ponerte todo lo que tenés, sino de elegir prendas que funcionen juntas y que puedas ir sacando a medida que sube la calefacción del lugar.

Primera capa: térmica pero linda. Un body de manga larga o una remera térmica fina de algodón con elastano es la base perfecta. Que sea ajustada para que no sume volumen y puedas poner encima lo que quieras. Los tonos neutros (negro, gris, beige) son los más versátiles.

Segunda capa: la prenda estrella. Acá puede ser una remera de algodón más holgada, un sweater fino de lana merino, una camisa de manga larga o un conjunto de dos piezas (pollera y top de lana). La idea es que esta capa sea la que se vea cuando te saques el abrigo en el bar o restaurante.

Tercera capa: el tapado. Elegí un abrigo corto (no más abajo de la cadera) para no perder movilidad. Los acolchados tipo piloto, las camperas de cuero con forro de borrego o los tapados de lana liviana son ideales.

La clave está en usar tres capas que puedas ir sacando.

Tejidos que respiran: cuáles sí y cuáles no

No todos los abrigos son iguales. Algunos te mantienen caliente afuera pero te convierten en un horno adentro del bar o restaurante.

Lana merino o algodón térmico: ideales para la primera capa. Transpiran y no guardan olor.

Polar o vellón: excelente para la segunda capa si hace mucho frío. Es liviano y abriga.

Cuero o gamuza: perfectos para la campera. Bloquean el viento y son fáciles de limpiar.

Evitá el acrílico puro y el nailon: no transpiran, te hacen sudar y después te enfrían.

Con las capas correctas, los tejidos adecuados y los accesorios estratégicos, podés estar linda, abrigada y cómoda en cualquier plan nocturno.

Cómo adaptar el look según el plan nocturno