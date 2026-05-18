Majul se hartó definitivamente y le dijo a Milei lo que no quería escuchar: "En la cara"

Majul se hartó definitivamente y le dijo a Milei lo que no quería escuchar.

En la pantalla de La Nación Más, Luis Majul protagonizó un duro descargo contra el presidente Javier Milei luego de sus repudiables insultos hacia Débora Plager. El periodista cuestionó la actitud del mandatario, defendió a su colega de los agravios y le dejó una advertencia letal a la militancia libertaria, a los que describió como "termos".

La polémica estalló tras las fuertes declaraciones del jefe de Estado, quien en el canal de stream Carajo tildó de "asesina" a Plager por haber defendido el derecho al aborto.

Frente a este ataque desmedido, Majul tomó la palabra para repudiar el hecho. "Es muy negativa la 'locura', entre comillas, de considerar a nuestra compañera Débora Plager una 'asesina'. Esa es la palabra que utilizó solo porque no comparte una opinión o determinado diagnóstico sobre un hecho", arrancó el conductor.

Majul se hartó definitivamente y le dijo a Milei lo que no quería escuchar.

Qué dijo Majul sobre los "termos" libertarios

Lejos de calmar las aguas, el comunicador apuntó directo contra el fanatismo en las redes sociales. "No está bueno ese tipo de locuras", sentenció ante las cámaras. Acto seguido, se anticipó a las críticas de los seguidores oficialistas y lanzó un mensaje sin filtros: "Y perdón, antes de que me empiecen a escribir incluso a mi teléfono. Hay termos de todos lados, a los termos libertarios, yo se lo digo con respeto también al Presidente".

Finalmente, coronó su intervención con una postura desafiante. "Se lo digo en la cara al Presidente, no hay problema", sentenció Majul.