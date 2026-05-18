La verdad sobre la salud de Chiche Gelblung tras ser internado en terapia intensiva: "Los médicos"

Internaron a Chiche Gelblung: permanece en terapia intensiva.

El periodista Chiche Gelblung volvió a encender las alarmas en el mundo del espectáculo. Tras un reciente paso por el quirófano, el conductor sufrió una severa descompensación y debió ingresar de urgencia a la sala de cuidados intensivos.

La noticia se conoció en la pantalla de Telefe gracias a la información de la panelista Pía Shaw. Durante la emisión de A la Barbarossa, la comunicadora detalló el complejo cuadro clínico de su colega. "Vos sabés que, lamentablemente, tenemos que decir esto. La última vez fue el 20 de abril, cuando tuvo una descompensación", relató frente a las cámaras. Luego, la periodista expuso la desobediencia del protagonista ante las órdenes médicas: "Le pusieron dos stents y el profesional le dijo 'Chiche, guardate en tu casa'. ¿Qué hizo? Se fue a trabajar a la radio y a la tele".

La caída que sufrió Chiche Gelblung

Lejos de tomar precauciones, la figura continuó con su rutina hasta protagonizar un peligroso episodio en su domicilio hace quince días. "Una caída le provocó una herida en la cara. Esto preocupó a la familia, pero él siguió con su trabajo. En las últimas horas tuvo otra descompensación y hoy permanece en terapia intensiva", confirmó Shaw.

Internaron a Chiche Gelblung: permanece en terapia intensiva.

Finalmente, la columnista precisó que el golpe afectó la zona cercana al ojo izquierdo de Chiche Gelblung. "Un golpe casero que puede ocurrir muchas veces, pero al continuar con su ritmo de vida sin frenar, la situación derivó en esta nueva internación", sumó para ilustrar el escenario actual. A pesar del gran susto familiar y la constante observación clínica, aclararon que el paciente se encuentra despierto, muy bien atendido, rodeado de sus seres queridos y con su teléfono celular a disposición.