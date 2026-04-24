El comunicado de Chiche Gelblung sobre su salud: "No tengo más remedio"

Preocupación por el periodista de 82 años.

La salud de "Chiche" Gelblung encendió las alarmar luego de que haya permanecido internado durante tres días en una clínica privada a raíz de una descompensación. A pesar de las indicaciones médicas de bajar el ritmo y priorizar el descanso, el periodista decidió retomar rápidamente sus compromisos laborales.

El conductor habló en un móvil de LAM (América) y buscó llevar tranquilidad ante las versiones que circularon en los últimos días. Entre los rumores que más repercusión tuvieron, se mencionó que había sufrido un infarto, algo que el propio Gelblung desmintió sin rodeos. "No tuve un infarto sino no estaría ahora acá", aseguró sonriente tras salir de la radio donde hace su programa. Luego agregó: "Estoy muy bien, estuve dos o tres días internado, estaba medio flojito, pero ya está, se superó".

Consultado puntualmente sobre el motivo que originó su internación, el periodista le restó dramatismo a la situación y respondió: "Tuve cansancio". Además, explicó por qué decidió volver al trabajo casi de inmediato pese a las recomendaciones médicas: "No tengo más remedio". Convencido de su recuperación, cerró la charla afirmando: "Estoy perfecto, un poco disfónico, nada más".

La información sobre la internación de Chiche

Durante el programa conducido por Ángel de Brito, Pilar Smith brindó más detalles acerca del episodio de salud. Según explicó, Gelblung ingresó el lunes 20 de abril al Sanatorio Los Arcos luego de sufrir una descompensación que derivó en un procedimiento médico en el que le colocaron dos stents en una de sus piernas.

"Le dieron el alta y los médicos le pidieron que no vaya a trabajar. Le dijeron: 'Chiche, quedate descansando'. De hecho, ellos no saben que hoy él fue a trabajar a la radio y a su programa de televisión", contó la panelista. En ese sentido, agregó: "Los mandó a la mier... directamente. Cuando le dijeron que se quede en su casa, él no quiso. Le insistieron que debería descansar pero no lo pueden controlar".

Entre 2020 y 2023, Chiche Gelblung, debió ser internado de urgencia en varias oportunidades debido a cuadros delicados, entre ellos sepsis, neumonía, complicaciones renales e infecciones que generaron preocupación en su entorno y en el público que sigue de cerca su trayectoria.