Elecciones en Colombia: cómo votar desde la Argentina

Colombia celebrará sus elecciones presidenciales 2026 a finales de mayo y los ciudadanos colombianos que residen en Argentina podrán elegir por un nuevo presidente en diferentes centros de votación habilitados. A dónde se podrá votar y cuáles son los requisitos para hacerlo desde el territorio argentino.

Elecciones Colombia 2026: cuáles son los puestos de votación en Argentina

Los ciudadanos colombianos residentes en el exterior podrán emitir su voto en las elecciones presidenciales desde diferentes espacios habilitados. Si bien en Colombia los comicios se realizarán el domingo 31 de mayo, en Argentina las urnas estarán habilitadas desde el 25 de mayo hasta la fecha de la elección general.

Desde el Consulado de Colombia en Argentina, confirmaron que habrá lugares de votación en tres ciudades del país: Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. El horario de votación será desde las 8 hs hasta las 16 hs. Según alertaron, el cierre será puntual, por lo que es clave acudir con tiempo.

Habrá puestos de votación en las ciudades de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba

Buenos Aires

Del lunes 25 al sábado 30 de mayo: en el Consulado General de Colombia, Carlos Pellegrini 1135

en el Consulado General de Colombia, Carlos Pellegrini 1135 Domingo 31 de mayo: Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Santiago del Estero 1029

Córdoba

Domingo 31 de mayo: en CAPEM, Caseros 356

Mendoza

Domingo 31 de mayo: será en el Edificio de la Municipalidad, 9 de Julio 500.

Antes de ir a votar, desde el Consulado recomiendan consultar el lugar de votación asignado en la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Cuáles son los requisitos para poder votar en las elecciones de Colombia desde Argentina

Para ejercer su derecho al voto en Argentina, los ciudadanos colombianos deberían presentarse con su cédula de ciudadanía en físico. Son válidas cualquiera de las versiones: