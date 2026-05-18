El Gobierno de Formosa lanzó una campaña de educación vial para promover el cuidado de la vida y la convivencia social

El Gobierno de Formosa avanza con nuevas acciones de prevención y educación vial a través de una campaña que busca fortalecer la conciencia social sobre el respeto, la convivencia y el cuidado de la vida en el tránsito. La acción fue llevada adelante en el marco del Día Internacional de las Familias y busca generar espacios de reflexión tanto en ámbitos institucionales como comunitarios.

En este contexto, el director provincial de Seguridad Vial, Fernando Inchausti, explicó, en diálogo con Agenfor, que la iniciativa surge de la necesidad de poner en valor el rol de la familia como núcleo esencial de la comunidad y como punto de partida para promover conductas responsables en la vida cotidiana. El funcionario también remarcó que la campaña forma parte de una política pública permanente impulsada por el Gobierno provincial.

“Decidimos lanzar esta campaña entendiendo que poner en valor el cuidado de la vida de uno es, fundamentalmente, cuidar a la familia”, expresó el funcionario, al tiempo que destacó que las acciones se desarrollan de manera continua en todo el territorio provincial.

El titular de Seguridad Vial también hizo referencia al contexto social y económico actual, señalando que las situaciones de vulnerabilidad impactan directamente sobre la convivencia social y generan mayores niveles de tensión en la vida diaria.

La seguridad vial como parte de la convivencia social

En ese sentido, Inchausti consideró que el respeto y la construcción colectiva deben comenzar en el ámbito familiar y trasladarse luego a los espacios públicos.

Según indicó, la seguridad vial no puede pensarse únicamente desde las normas de tránsito, sino también desde la convivencia y el respeto hacia los demás. “Esa construcción luego se refleja en la vida pública, donde debemos convivir respetándonos a nosotros mismos y a los demás”, señaló.

Además, advirtió sobre el crecimiento de situaciones de violencia vial asociadas al estrés y la tensión social que atraviesa gran parte de la población.

La campaña cuenta con la participación activa de la Policía de Formosa, municipios del interior provincial, el Consejo Provincial de Seguridad Vial y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación “Unidos por el Dolor”.

Desde la Dirección Provincial de Seguridad Vial adelantaron que las acciones continuarán desarrollándose en instituciones, espacios comunitarios y plataformas digitales, con el objetivo de ampliar el alcance del mensaje preventivo.

La iniciativa busca consolidar una cultura del cuidado de la vida basada en la empatía, la responsabilidad y la participación colectiva, promoviendo cambios de conducta que permitan reducir los siniestros viales y fortalecer la convivencia social en toda la provincia.