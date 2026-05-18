Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 18 al domingo 24 de mayo 2026

Netflix: un catálogo que suma títulos todas las semanas.

La oferta de Netflix se consolida como un refugio inagotable para los amantes de las buenas historias, en el que se combinan producciones originales con valiosos rescates del cine internacional. La plataforma actualiza constantemente su catálogo con propuestas que desafían los géneros tradicionales, pasando de la tensión psicológica a la comedia romántica con absoluta fluidez. A continuación, repasamos diez títulos disponibles en el servicio de streaming, divididos entre el formato cinematográfico y el televisivo.

"Home", una película animada para toda la familia. (Crédito de imagen: Dreamwoks Animation)

Películas recomendadas en Netflix

La cacería: una feroz y polémica sátira social de acción donde un grupo de personas despierta en un claro para descubrir que son las presas de una élite implacable. Presas: este thriller alemán de supervivencia sigue a un grupo de amigos en una excursión por el bosque que se convierte en una pesadilla cuando un tirador invisible empieza a cazarlos. Criaturas luminosas: un drama íntimo y visualmente poético que explora los vínculos humanos, así como con los animales, la resiliencia ante la adversidad y los destellos de esperanza en medio de la soledad cotidiana. Mi querida señorita: un valioso largometraje español que aborda con enorme sensibilidad y valentía los complejos matices de la identidad de género en una época de profundas represiones sociales. Home: no hay lugar como el hogar: una entrañable propuesta de animación ideal para disfrutar en familia, que narra las divertidas peripecias de un tierno alienígena inadaptado y una audaz joven humana en la Tierra.

Series recomendadas en Netflix