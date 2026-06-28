Resiliencia pura: el Flaco López, de sufrir a brillar en Lanús y al Mundial 2026

La historia de vida del "Flaco" López, elegido por Scaloni para el Mundial 2026.

José Manuel "Flaco" López representa uno de los tantos casos en la historia del fútbol en los que un jugador empieza su carrera muy complicado, no es tenido en cuenta, tiene que "lucharla" y luego llega a la gloria. Independiente lo dejó libre en las divisiones inferiores, se marchó a Lanús, se fue a préstamo a Colegiales de Tres Arroyos para disputar la Liga Regional Tresarroyense y la pandemia de coronavirus lo obligó a volver al "Granate".

El altísimo nivel con la camiseta de Lanús llevó a que el club vendiera al correntino, a mediados del 2022, a Palmeiras de Brasil por 10 millones de dólares a cambio del 70% de la ficha. La explosión definitiva en el "Verdao" convenció a Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, a colocarlo en la lista final de 26 jugadores para el Mundial 2026.

La vida y la carrera del "Flaco" López, delantero de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Nacido el 6 de diciembre del 2000 en San Lorenzo (Corrientes), el delantero de 25 años, 1.90 metro y 74 kilos empezó a jugar en las infantiles de los clubes barriales El Progreso y Saladas. Si bien Boca Juniors lo quiso para llevarlo a sus inferiores tras una prueba que organizó en Corrientes, finalmente fue Independiente de Avellaneda el que lo logró. No obstante, siete años después de su arribo, el "Rojo" lo dejó libre y se marchó a Lanús.

Allá por el 2017, el zurdo sufrió una lesión en la cadera y en la espalda que lo mantuvo un año sin poder entrenarse. La situación coincidió con una época de cambios en el "Rojo" en las categorías menores, tanto en los cuerpos técnicos como en la coordinación, por lo que entre todos decidieron dejar que se fuera rápidamente.

Fue así entonces que el "Flaco" López recaló en Lanús, aunque lejos estuvo de brillar al comienzo. De hecho, recién recuperado de la lesión, con 18 años fue cedido a Colegiales de Tres Arroyos para disputar la Liga Regional Tresarroyense en el 2019. Si bien allí empezó a demostrar sus grandes cualidades, la interrupción del torneo por la pandemia de coronavirus generó que regresara al "Granate".

El Flaco López, en la liga regional de Tres Arroyos, donde la rompió.

Después de algunos meses de entrenamiento con el plantel profesional de la Primera, López debutó en enero del 2021, ya con 20 años recién cumplidos. Lo curioso fue que todavía no tenía representante ni un contrato profesional, sino que continuaba con el salario mínimo de un juvenil. Su ascenso en cuanto al rendimiento competitivo físico y deportivo fue meteórico e impresionante, a tal punto que anotó 22 goles y aportó 5 asistencias en 59 partidos oficiales durante una temporada y media. Si bien quedó la espina por no poder ser campeón, en junio del 2022 pasó a Palmeiras por 10 millones de dólares a cambio del 70% de su carta.

La historia de vida del "Flaco" López, elegido por Scaloni para el Mundial 2026.

Lejos de mermar en el campo por el proceso de adaptación lógico para cualquiera en el gigante de San Pablo, el atacante siguió a pleno a puro talento en Brasil. De entrada ya se ganó el corazón de los hinchas y se destacó muchísimo: en 214 encuentros, acumula 72 gritos, 25 asistencias y 6 títulos.

Maxi Cuberas, el exayudante de Luis Zubeldía que lo dirigió en Lanús: "Humilde y positivo"

Consultado por El Destape al respecto del joven crack, el excolaborador del técnico pampeano en el "Granate" rememoró que "López llegó a Lanús luego de jugar en Colegiales de Tres arroyos en una liga regional, a causa de la pandemia pidió entrenar con la Reserva del club". Incluso, puntualizó en que el zurdo "estaba atravesando situaciones adversas en la vida familiar y con un presente deportivamente difícil, pero con muchos sueños y muchas ganas de alcanzarlos. Su humildad, perseverancia y fe en Dios hizo que mirara hacia adelante y continuara por la búsqueda de sus sueños".

Acerca del instante exacto en el que inició su notable etapa en la institución, Cuberas precisó: "Lo vimos 15 minutos en una práctica y eso bastó para que nos fijáramos en él...". "Luis (Zubeldía) habló enseguida con el Beto (Alberto) Acosta para que lo podamos tener con nosotros en el plantel de la Primera dos semanas y verlo más de cerca", detalló.

Sobre el brillante rendimiento que tuvo López al inicio, "Maxi" relató: "Realmente nos convenció, fue demostrando sus características a medida que entrenaba con el plantel, lo llevamos algunos partidos al banco hasta que en el encuentro ante Patronato de Paraná, debutó con personalidad y con buenas acciones de juego". A modo de anécdota personal, contó: "Recuerdo que luego del partido, Nicolás Russo (el entonces presidente de Lanús) le hizo un contrato".

Maxi Cuberas acompañó a Zubeldía en Lanús y en otros equipos de su carrera.

Recién empezaba un período breve pero muy fructífero para ambas partes, tanto para el propio goleador como para la entidad bonaerense. "Luis le hizo lugar en el primer equipo y jugó muchos partidos haciendo dupla con el Pepe (José) Sand, haciendo más de 12 o 13 goles en su primer torneo... Luego lo vendieron a Palmeiras, donde se consolidó por su gran rendimiento", repasó Cuberas.

Con respecto a cómo vive "Maxi" el presente del futbolista correntino, el entrevistado reconoció: "Particularmente me alegra mucho su presente, que esté en el Mundial con la Selección Argentina representando a un país, porque es un chico muy humilde, que la peleó desde abajo, con mucho esfuerzo y perseverancia". También destacó que llegó a cumplir al fin "el sueño que todo chico quiere lograr".

"Recordamos que la primera vez que hablamos con él, como lo vimos muy alto enseguida le dijimos que era 9, a lo que él respondió que era wing o volante interno, pero que también si lo necesitamos podía jugar de 9. Quería jugar, no importaba en qué posición", admitió el exauxiliar de Zubeldía en Lanús. "En esos primeros 15 minutos lo pusimos de wing e hizo un gol. Y después, cuando lo tuvimos con nosotros, lo fuimos trabajando de segundo punta. Veíamos que jugaba bien con la pelota, conducía, se tiraba atrás, asistía, muy buen juego aéreo, tenía gol... Humilde, profesional, mentalidad de equipo, ganador, positivo", lo describió tanto dentro como fuera del campo.

Por último, sobre si avizoraban en aquel entonces la impactante carrera que iba a tener el "Flaco" López, Cuberas completó: "Si, creíamos lo que está viviendo y más también. Aparte de ser un jugador muy bueno, es muy profesional. Imaginate que Luis, cuando le dio lugar en el primer equipo, dejó que vendieran a (Nicolás) Orsini a Boca y le dijo a la dirigencia que no trajeran a nadie porque lo tenía a López, que no había jugado. Nosotros habíamos perdido la final de la Sudamericana (en enero de 2021) con Defensa y Justicia".

Al Mundial 2026 "por la ventana", pero con méritos de sobra

Si bien su presencia en la Copa del Mundo estuvo en duda hasta último momento, también es cierto que merecía el lugar entre los 26 futbolistas elegidos por Scaloni. El famoso "tercer 9" detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez siempre fue un puesto en debate y sin dueño. La disputa fue mano a mano con Joaquín Panichelli, el goleador de Racing de Estrasburgo, pero la grave lesión de su compatriota le abrió la puerta al correntino definitivamente.

Las dudas del cuerpo técnico se terminaron y se decidieron por el hombre de Palmeiras, que ahora buscará tener minutos como alternativa de la "Araña" y del "Toro" en el centro del área rival. A diferencia de lo sucedido en Qatar 2022, el DT colocó a un delantero más y ello benefició al "Flaco", que fue priorizado por sobre algún mediocampista. Ya está listo, entonces, para afrontar su primer Mundial con la remera de la Selección Argentina.