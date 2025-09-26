José López y la chance de jugar en River cuando no tenía minutos en Palmeiras: "Cerca"

José López, figura del Palmeiras, y la posibilidad de jugar en River Plate tras haber sido la figura en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

José López, figura argentina del poderoso Palmeiras en la Copa Libertadores, dio detalles de la chance que tuvo de jugar en River Plate cuando no tenía minutos en el equipo brasileño. El delantero, que ya fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, contó que el "Millonario" insistió por él en un momento personal delicado.

"El Flaco" López estuvo en la mira de River en varias oportunidades. La primera fue a mediados del 2022, con Marcelo Gallardo de entrenador, cuando intentó abrir engociaciones con la dirigencia de Lanús, sin embargo el "Verdao" aceleró en aquel momento y se lo llevó por 7 millones de dólares por el 70% del pase. Pero ahora fue el propio correntino quien contó, de forma precisa, el momento en el que casi arriba al conjunto de Núñez y que nadie sabía.

En una entrevista con el programa F90 de ESPN, López reveló que, si bien Boca lo buscó, el que más deseo tuvo fue el "Millo". “Desde Lanús siempre estuvieron ahí. Después ustedes saben que a veces terminan no dándose las cosas, pero siempre estuvieron. River estuvo un poco más cerca, pero creo que Palmeiras siempre confió en mí, más cuando no estaban dando los resultados que esperaban de mi", comenzó el delantero de 24 años.

El futbolista, que realizó inferiores en Independiente y luego pasó al "Granate", manifestó que existió una oportunidad real de ponerse la camiseta de "La banda" hace un año. “River siempre buscó, intentó. Por ahí en 2024 donde más cerca se estuvo, porque yo no estaba teniendo los minutos que quería acá, por ahí extrañaba un poco mi familia y llegué a pensarlo”, comentó el atacante que tuvo un paso por el fútbol regional de Tres Arroyos, cuando no tenía protagonismo en Lanús.

Si bien en aquel momento el oriundo de San Lorenzo, Corrientes, no era tenido en cuenta por el entrenador Abel Ferreira, destacó cómo se comportó la institución con él: "Palmeiras siempre confió e hizo un esfuerzo enorme para tenerme acá y eso lo valoro muchísimo, que un club confíe en uno y le brinde todo para que pueda mejorar, lo deja a uno con una felicidad inmensa. Hoy poder brindarle todo el fruto de su trabajo y mi trabajo es una satisfacción enorme".

Más allá de que no pudo llegar, López no negó en un futuro la posibilidad de jugar en River. En el elenco de San Pablo, el centrodelantero tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2027, pero los dirigentes ya comenzaron gestiones con sus representantes para extenderlo por dos temporadas más, dado el gran nivel que viene teniendo en el 2025,

Los números de José López con Palmeiras en el 2025

Partidos: 48.

Goles: 19.

Asistencias: 5.

Juan Manuel López, la carrera del delantero que se destapó en 2025

José Manuel López nació en San Lorenzo, un pequeño pueblo de Corrientes el 6 de diciembre del 2000 . Hijo de una ama de casa y de un padre dedicado a los embarques pesqueros, dio sus primeros pasos en el fútbol a los siete años en Club El Progreso y a los pocos meses empezó a jugar en Club Atlético Saladas. En ese club jugó un año hasta que dio el salto a Independiente de Avellaneda con nueve años.

El zurdo realizó las inferiores en Independiente, pero en Sexta división padeció una lesión que le hizo plantearse el retiro. “Tuve un problema que casi me hizo dejar el fútbol. Tenía una lesión en la cintura, en los huesos, que casi no me dejaba caminar. Pensé en dejar un tiempo, pero las ganas fueron más fuertes”, sostuvo en una entrevista con La Nación. El "Flaco" quedó libre y en 2017 fue contactado por Lanús para una prueba y terminó conformando el plantel de la Quinta División del Granate durante todo ese año. En esa etapa jugó de centrodelantero, extremo y hasta mediocampista ofensivo.

Juan Manuel López en la Liga Regional.

Aunque en 2018 realizó la pretemporada con la Cuarta y entrenó con la Reserva, López optó por irse a préstamo al Club Atlético Colegiales de Tres Arroyos de la Liga Regional en búsqueda de protagonismo. Fue allí donde donde "El Fralco" tuvo su explosión y fue el goleador del equipo y pieza fundamental para el ascenso a Primera División. Tras su buen paso por la Liga Regional regresó al Granate y se asentó a base de goles y un gran juego aéreo (mide 188 centímetros). Finalmente recaló en Palmeiras, en una operación que se realizó a cambio de siete millones de dólares por el 70 por ciento del pase.