¿Se va o se queda? Cerca de definirse el futuro de Borja en River

Por qué Borja puede irse de River en 2026

Después de un nuevo golpe en el plano internacional como fue la eliminación frente a Palmeiras en el marco de la Copa Libertadores, algunos jugadores que forman parte del plantel de River comenzaron a cobrar cierto protagonismo en las redes sociales. Uno de ellos es Miguel Borja que tiene contrato hasta diciembre y los rumores comienzan a perfilar un futuro lejos del fútbol argentino.

En el inicio de la vigente temporada, el delantero colombiano, su representante y los directivos del Millonario hicieron un pequeño intercambio de palabras informal. Lo que se desprendió fue que no hubo acuerdo porque desde el lado del jugador manifestaron que pretendían renovar por cinco temporadas más. Algo que fue considerado exagerado por la dirigencia de River, que frenó cualquier tipo extensión.

Por qué Borja puede irse de River en 2026

"Lo va a decidir Miguel Borja con Marcelo Gallardo a fin de año, según cómo termine la temporada y cómo se sienta el propio jugador", expresó Enzo Francescoli en ESPN hace unos días. Una declaración que dejó muchas más dudas que certezas y lo cierto es que los últimos partidos del colombiano presentan un rendimiento que está lejos de merecer una extensión del vínculo.

De hecho, Borja jugó los 90 minutos del encuentro ante Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Clausura y no logró ni un solo disparo de manera directa al arco. Además de que presentó nueve pérdidas de balón en el intento de conectarse con sus compañeros. Mientras que en la revancha ante Palmeiras en Brasil, registró solo un remate que culminó con una atajada de Weverton.

En lo que respecta a los hinchas, se debe considerar que los comentarios en las redes sociales tienen una sola premisa y es que Miguel Borja cumplió su ciclo vistiendo la banda roja sobre su pecho. Se lamentan por no haber aprovechado la oferta que recibió desde Tigres de México, porque iba a dejar un ingreso de 2 millones de dólares. Sin embargo, los directivos lo rechazaron debido a que pretendían los 4 millones que figuraban en la cláusula de rescisión.

Lo más probable es que River pierda al delantero colombiano cuando la vigente temporada llegue a su fin y que se marche con el pase en su poder a algún destino que le haga un propuesta formal. De esta manera, se registrará una pérdida de casi 9 millones de dólares, ya que su ficha demandó 8 millones a repartir entre Junior de Colombia y Palmeiras de Brasil, además de una cifra extra para un intermediario que ayudó a celebrar su compra.

¿Posibles destinos de Borja?

Al momento de pensar en un posible destino en caso de que se vaya de River, Miguel Borja podría continuar con su carrera en Medio Oriente, México y no hay que descartar que tenga una oportunidad en la MLS. En algún momento, se mencionó la posibilidad de que se incorpore a Vélez o Racing, pero son equipos que se encuentran armados y contratar este tipo de jugador demando un gasto elevado en lo salarial.

Los otros contratos en la mira

Además del contrato de Miguel Borja, River tiene que definir qué hará con los vínculos de Milton Casco, Pity Martínez, Nacho Fernández y Enzo Pérez que culminan en diciembre. Los cuatro son grandes candidatos a marcharse y los motivos van desde la edad, el físico que no responde, cumplieron un ciclo y una larga seguidilla de lesiones.