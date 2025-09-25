Qué es de la vida de Leonel Vangioni: así está hoy el ex futbolista de River y Newell's

Leonel Vangioni con la camiseta de River.

Leonel Vangioni tuvo a lo largo de su carrera un camino con grandes momentos y un largo desarrollo. Surgido de las divisiones inferiores de Newell´s Old Boys, dejó una gran marca en River Plate, siendo un pilar clave en la primera etapa del ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador. Allí tuvo titularidad en las conquistas de la Copa Sudamericana 2014 y de la Copa Libertadores 2015.

Y luego, con un paso por el fútbol italiano, donde no logró afianzarse, y también con algunos años en México. Su carrera tuvo algunos picos de rendimiento que le valieron alguna convocatoria a la Selección Argentina. Pero que también ha tenido algunos vaivenes. Lo cierto es que "Piri" a sus 38 años sigue en los campos de juego, con una larga trayectoria a cuestas, con un paso reciente en el ascenso.

Cómo es el presente de Leonel Vangioni

El defensor se encuentra en la actualidad en condición de libre y su futuro es incierto. Su último paso fue hasta mediados de 2025 por Quilmes, club que milita en la Primera Nacional. Sin embargo, en el "Cervecero" llegó para el verano de 2025 y jugó tan solo 484 minutos en cancha. Fueron nueve partidos con la camiseta del club y estuvo ausente en 18 encuentros. Según trascendió, acordó con el club el pago en cuotas de los dos últimos sueldos que le deben, ya que era uno de los contratos más altos del equipo, para rescindir su contrato.

Leonel Vangioni durante su paso por Quilmes.

La carrera de Leonel Vangioni

Debutó con la camiseta de Newell's Old Boys de Rosario en la fecha 14 del Torneo Apertura 2006 en la derrota 1-0 frente a Independiente. Convirtió su primer gol en la primera fecha del Torneo Apertura 2007 frente a San Lorenzo en la victoria por 1 a 0. El 20 de diciembre de 2012 se confirmó su traspaso a River Plate, de Argentina, por la suma de 1,8 millones de dólares a cambio del 80% del pase y los derechos federativos del jugador.

En 2015, ganó el título más importante con la camiseta de River. Fue campeón de la Copa Libertadores, siendo decisivo en la final de vuelta después de tirar un caño y lanzar un centro asistiendo así a Lucas Alario para el 1-0 parcial a favor del "Millonario" contra Tigres de México. Por su parte, en 2017 llegó a Milan y estuvo un año donde jugó poco y en Monterrrey jugó tres temporadas, donde ganó la Liga de Campeones de la Concacaf 2019.

Los equipos en los que jugó Leonel Vangioni en su carrera

Newell's

River

Milan (Italia)

Rayados de Monterrey (México)

Libertad (Paraguay)

Quilmes

Los títulos que ganó Leonel Vangioni en su carrera