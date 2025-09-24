Revelaron lo peor del Flaco López antes de Palmeiras vs. River

José Manuel López es una de las grandes figuras del Palmeiras de Brasil que enfrentará a River Plate en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El "Flaco", recientemente convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, brilló en la ida y antes del segundo cruce se conoció un detalle sorpresivo que rápidamente trascendió. Una leyenda del fútbol brasileño con pasado en el "Verdao" rompió el silencio y no se guardó nada.

Se trata de Felipe Melo, exdefensor que defendió los colores del equipo que hoy dirige Abel Ferreira y fue compañero del exhombre de Lanús. A través de una entrevista con Líbero en TyC Sports, el ex central que alguna vez estuvo cerca de jugar en Boca y hasta mostró su fanatismo, dio su parecer con respecto al partido de este miércoles 24 de septiembre. Claro que, uno de los puntos más rimbombantes de la nota fueron las declaraciones sobre el delantero correntino.

"La gente lo quería matar antes. Fui uno de los que dije que tenían que tenerle paciencia porque es un grandísimo jugador. Ahí entra el staff de Palmeiras que ha tenido la paciencia justa para este jugador", aunque también sostuvo que en Brasil "la gente habla demasiado y es normal", sobre el exdefensor del "Verdao" con respecto al exhombre de Lanús. A su vez, destacó a Ferreira como uno de los mejores de la historia del club y agregó que "la entrada de Vítor Roque en el equipo principal con él hace que se complementen. Hace la diferencia y tiene mucha calidad".

Por otro lado, Felipe Melo analizó la ida del cruce copero y le dejó un consejo a Gallardo: "El primer tiempo fue una cosa de locos lo que hizo Palmeiras en Argentina, no se lo esperaba ninguno. Creo que Gallardo se equivocó. Muchas veces en general juega con una línea de 4 y salió con 3. Palmeiras, muy inteligente, quitó un punta y puso un centrocampista más. En el segundo tiempo cambió el sistema, volvió a lo que hace siempre y River fue mucho mejor. Ese segundo tiempo abre una esperanza y todo puede pasar".

Cómo tiene que jugar River, según Felipe Melo

Un detalle no menor que mencionó el exjugador es su opinión con respecto a cómo debe plantear el partido el "Muñeco": "Palmeiras hará algo distinto. Abel tiene que pensar que Gallardo va a venir para copar el mediocampo porque va a estar a un gol. River tiene un equipo con mucha calidad de pies, pero Palmeiras tiene mucha gente rápida con mucha velocidad", lanzó a modo de comparación entre ambos clubes. Por último, el exdefensor deslizó: "si yo fuera entrenador de River haría lo mismo que Gallardo. Va a ser un ambiente hostil, no tiene que salir a presionar alto contra un equipo rápido y vertical como Palmeiras".

Los números de Felipe Melo con la camiseta de Palmeiras

Partidos jugados : 217.

: 217. Goles : 13.

: 13. Asistencias : 7.

: 7. Títulos: Serie A 2018, Copa de Brasil 2020, Campeonato Paulista 2020, Copa Libertadores 2020 y 2021.

Los números del Flaco López con la camiseta del Palmeiras